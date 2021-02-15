Аршавин: не сказал бы, что Миранчук влияет на игру «Аталанты»

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу игры полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится, там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чем поговорить, а не шутить. По позиции Алексей — похожий на Гомеса футболист, но для него ничего не изменилось с уходом Алехандро», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

При этом он отметил, что россиянин будет игроком основы, когда достигнет своей лучшей формы. Тем не менее он не считает, что сейчас Миранчук сможет выиграть конкуренцию у Иличича.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сезона. За это время он провёл 17 матчей за команду, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Кальяри» в Серии А.

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