Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Кальяри» в Серии А

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Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Кальяри» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Кальяри» в Серии А
  • © atalanta.it

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принёс гол Луиса Мурьеля, отличившегося на 90-й минуте с передачи Алексея Миранчука, вышедшего на замену после перерыва.

Для 25-летнего российского хавбека это второе результативное действие в 13 матчах за «Аталанту» в Серии А. Прежде он записал в свой актив гол.

«Аталанта» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» с 15 очками — 18-й.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» проиграла «Сампдории» в Серии А, Кокорин провёл матч в запасе.

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