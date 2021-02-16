Поле стадиона «Динамо» признано соответствующим регламенту перед матчем со «Спартаком»

Короткая ссылка
В московском «Динамо» рассказали о ходе подготовки стадиона «ВТБ Арена» к встрече 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком».
Поле стадиона «Динамо» признано соответствующим регламенту перед матчем со «Спартаком»
  • © Официальный сайт «Динамо»

«11 февраля объединённая комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей после посещения стадиона «ВТБ Арена» признали состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Игра «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19:30 мск.

Ранее в «Динамо» прокомментировали возможный перенос матча Кубка России со «Спартаком» из-за морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить