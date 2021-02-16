Поле стадиона «Динамо» признано соответствующим регламенту перед матчем со «Спартаком»

В московском «Динамо» рассказали о ходе подготовки стадиона «ВТБ Арена» к встрече 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком».

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«11 февраля объединённая комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей после посещения стадиона «ВТБ Арена» признали состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям. Мы продолжаем подготовку всей инфраструктуры комплекса к дерби в штатном режиме», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо». Игра «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19:30 мск. Ранее в «Динамо» прокомментировали возможный перенос матча Кубка России со «Спартаком» из-за морозов.