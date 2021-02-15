В «Динамо» прокомментировали возможный перенос матча Кубка России со «Спартаком» из-за морозов

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с проведением матча 1/8 финала финала Кубка России со столичным «Спартаком», который может быть перенесён из-за морозов.

«Есть регламент, по которому делаются температурные замеры. Сейчас ограничение по болельщикам зафиксировано на уровне 50% от вместимости стадиона. Мы открыли закрытую продажу билетов, чтобы фанаты «Спартака» массово не появились на гостевых трибунах сверх квоты. При нормальных условиях мы бы полностью реализовали этот матч. Но погодный фактор вносит неопределённость. Ожидаем, что решение по этом матчу будет принято до самой игры, если прогноз погоды будет подтверждаться или же ухудшаться. Мы хотим, чтобы решение было принято как можно быстрее. Матч кубковый, его проводит РФС. Существует регламент, но не хотелось бы, чтобы болельщики пришли и за час до игры узнали о том, что матч не состоится. Надеюсь, что такое решение будет принято хотя бы накануне», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

Проведение матча запланировано на 20 февраля. В этот день в Москве днём ожидается от -16 °С до -21 °С. Согласно регламенту, если температура воздуха за час до матча ниже -15 °С, то инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. При этом решение по проведению матча принимает главный арбитр встречи.

Ранее экс-врач «Спартака» выразил мнение, что матч с «Динамо» стоит перенести.