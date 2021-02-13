Тренировка «Спартака» на морозе, переход Рондона в ЦСКА и Дзюба в зоопарке: как российские топ-клубы готовятся к сезону

«Спартак» первым из отечественных топ-клубов вернулся на родину и провёл тренировку на базе в Тарасовке в 14-градусный мороз. «Зенит» обыграл сборные Иордании и Узбекистана на сборе в ОАЭ. ЦСКА, по данным СМИ, приблизился к подписанию контрактов с Эмилем Бохиненом и Соломоном Рондоном, а «Локомотив» забил четыре безответных мяча в ворота «Краснодара» в Марбелье. RT рассказывает, как ведущие российские клубы проводят межсезонье.

Победы «Зенита» над азиатскими сборными

Действующий чемпион страны «Зенит» завершает подготовку к возобновлению сезона. 9-го и 12-го февраля команда на сборе в ОАЭ провела два контрольных матча с азиатскими сборными. В первом из них петербуржцы с минимальным счётом обыграли Иордан благодаря красивому голу Артёма Дзюбы. Он же стал для переболевшего коронавирусом нападающего дебютным в году.

«Он потихонечку набирает форму: в первой игре чуть-чуть сыграл, сегодня — больше, впереди — третий матч, после которого будем смотреть. Конечно, нужно ещё работать — пока состояние неоптимальное», — приводит слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака Sports.ru.

Единственной ложкой дёгтя для петербуржцев стала травма Малкома. Бразилец почувствовал боль в колене в самом начале второго тайма и вынужден был попросить замену. Семак по горячим следам затруднился установить степень серьёзности повреждения, а агент футболиста на следующий день заверил, что его клиент избежал травмы. Тем не менее, по информации «Спорт-Экспресс», полузащитник пропустит три недели и, в том числе, не сыграет с «Ростовом» 27-го февраля в рамках 20-го тура РПЛ.

Во втором контрольном матче, который проходил в закрытом режиме, «Зенит» разгромил Узбекистан — 4:0. Изначально действующие чемпионы должны были в этот день провести две встречи, но игра с «Пюником» была отменена.

Что касается трансферной кампании клуба, то петербуржцы пока лишь теряют футболистов. В четверг стало известно о переходе третьего вратаря команды Александра Васютина в шведский «Юргорден» на правах годичной аренды. В прошлом году скандинавский коллектив завершил чемпионат страны на четвёртом месте. Для отечественного голкипера это не первый легионерский опыт. Ранее он выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг 08».

По информации аргентинских СМИ, близок к уходу из «Зенита» и Себастьян Дриусси. Контракт аргентинца с клубом действует до конца июня 2022-го, однако он не скрывал желания вернуться в Аргентину. Сообщается, что футболиста намерен на год арендовать родной для него «Ривер Плейт». «Зенит» же, якобы, готов отпустить нападающего даже на полтора года, но после подписания нового соглашения. Факт проведения переговоров подтвердил даже главный тренер «миллионеров» Марсело Гальярдо. По словам специалиста, он уже месяц общается с Дриусси. В свою очередь Семак подчеркнул, что «Зенит» предложений по Себастьяну не получал.

На затяжных сборах в ОАЭ футболисты «Зенита» по возможности пытаются организовать собственный досуг и занять свободное время интересными мероприятиями. Например, Дзюба отправился в зоопарк Дубаи. Там он успел покормить львицу, а также подразнить обезьяну. В ответ животное под дружный смех всех присутствующих забросало нападающего песком.

Вынужденная двусторонка ЦСКА

Между тем ЦСКА продолжает работать над усилением команды. В ближайшее время состав армейцев, якобы, могут пополнить экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Соломон Рондон и полузащитник норвежского «Стабека» Эмиль Бохинен. Об интересе столичного клуба к венесуэльскому форварду RT уже писал. Что касается молодого хавбека, то он к 21 году успел провести 67 матчей в чемпионате Норвегии, в которых забил девять мячей. Также в его активе десять встреч за молодёжную сборную страны.

По последней информации, ЦСКА примет решение по трансферам Бохинена и Рондона до 16 февраля. Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что переход норвежца уже оформлен, а за его трансфер российский клуб заплатил €1,5 млн. По данным «Чемпионата», оба футболиста в ближайшее время пройдут медосмотр.

Успевают армейцы и избавляться от ненужных игроков. Например, Такума Нисимура вернулся в японскую «Вегалту Сендай» за €473 тыс. (по оценке Transfermarkt). Летом 2018-го красно-синие заплатили за нападающего этому же клубу € 1 млн. Трансфер сложно назвать успешным, ведь за москвичей форвард провёл всего 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Может покинуть ЦСКА и находящийся в аренде Яка Бийол. По данным СМИ, немецкий «Ганновер» готов выкупить права на словенца за €400 тыс., тогда как шестикратный чемпион России намерен получить €5 млн.

Между тем подопечные Виктора Гончаренко на сборе в Кампоаморе испытали проблемы с поиском соперников по контрольным матчам. В среду и четверг армейцы должны были встретиться с командами из низших испанских дивизионов, но эти игры не состоялись. Красно-синие вынуждены были обойтись двусторонкой, которая принесла неожиданный результат. «Красно-синие» в приближенном к основному составе уступили «Белым» — 2:3. Победу им принёс оформивший дубль Фёдор Чалов. А молодой вратарь Владислав Тороп отразил пенальти от Николы Влашича.

А в пятницу в клубе произошла трагедия. На 68-м году жизни скончался массажист команды Михаил Насибов. В ЦСКА он работал с 2004-го.

«Дядя Миша был для нас не просто массажистом: чувство юмора, бесконечное количество историй из его длинной карьеры и фирменная улыбка стали неотъемлемой частью атмосферы команды на протяжении последних 16 лет», — говорится на официальном сайте красно-синих.

Подготовка «Спартака» и «Динамо» к дерби

«Спартак» стал первым отечественным топ-клубом, который вернулся в Россию. Третий сбор команды, по решению главного тренера Доменико Тедеско, пройдёт в Тарасовке. Первое занятия состоялось в пятницу при температуре —14 °C. В таких условиях красно-белым предстоит готовиться к матчу 1/8 финала Кубка страны с «Динамо», который состоится 20 мая.

Перед отъездом из ОАЭ московский коллектив провёл две контрольные встречи. Сначала он одержал волевую победу над солигорским «Шахтёром» (2:1) благодаря голам Айртона и Александра Соболева, а затем разгромил «Ригу» — 4:0. Забитыми мячами отметились Роман Зобнин, Джордан Ларссон, а также реализовавшие пенальти Эсекьель Понсе и Виктор Мозес.

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А вот Соболев получил повреждение колена и покинул поле уже на 20-й минуте. К счастью для болельщиков «Спартака», травма оказалась не слишком серьёзной, хотя на первой тренировке в Тарасовке нападающий вынужден был работать индивидуально. Вероятно, он сможет сыграть с «Динамо».

В свою очередь, Квинси Промес вряд ли примет участие в данной встрече. Ещё в январе казалось, что возвращение полузащитника в «Спартак» — дело практически решённое, однако пока он остаётся футболистом «Аякса». Впрочем, в Амстердаме не скрывают, что уже не рассчитывают на игрока. На неделе он не попал в заявку на матч Кубка Нидерландов с ПСВ, а наставник команды Эрик тен Хаг прямо объяснил это желанием подопечного перейти в «Спартак».

«Динамо», в отличие от красно-белых, не торопится возвращаться на родину и продолжает подготовку к возобновлению сезона в Турции. Второй сбор в Белеке завершился контрольным матчем с «Рубином» — 3:2. Главными героями противостояния стали судьи, которые назначили три пенальти и в самом начале второго тайма удалили защитника москвичей Заурбека Плиева. Правда, его место на поле, по договорённости между соперниками, тут же занял другой футболист.

Подопечные Сандро Шварца в конце первого тайма вели в счёте — 2:0, однако позволили дважды реализовать одиннадцатиметровый Джордже Деспотовичу. Победу «Динамо» принёс гол Николая Комличенко на 93-й минуте. Таким образом бело-голубые добыли пятую викторию в семи контрольных встречах года при одной ничьей и одном поражении.

После этого команда ненадолго улетела в Москву, чтобы уже 10-го февраля вернуться обратно в Белек, где пробудет до 18-го числа. В Турции столичный коллектив проведёт две игры — с «Сочи» и «Ордбасы» из Казахстана.

Два разгрома от «Локомотива»

Ещё более успешно проводит контрольные матчи «Локомотив», который базируется в Марбелье. В семи встречах железнодорожники одержали шесть побед при одной ничьей. 5-го февраля подопечные Марко Николича во второй раз в году обыграли «Эстерсунд» (4:0) благодаря дублю Франсуа Камано и голам Рифата Жемалетдинова и Эдера.

А в четверг действующий вице-чемпион России вновь встретился с «Краснодаром», который уже 18-го числа сыграет с загребским «Динамо» в Лиге Европы. Первое противостояние участников ЛЧ в Марбелье закончилось вничью — 1:1. Зато во втором «Локо» разгромил оппонента — 4:0, забив все четыре мяча ещё до перерыва. Дубль удалось оформить Владиславу Игнатьеву, а Жемалетдинов и Виталий Лисакович забили по мячу. По такому счёту могло показаться, что Мурад Мусаев в преддверии сражения в еврокубках решил поберечь лидеров, но он выпустил на поле сильнейший состав.

Что касается работы московского клуба на трансферном рынке, то она, как и в случае с другими отечественными грандами, не отличается особой активностью. Железнодорожники за €168 тыс. продали в «Ростов» полузащитника Романа Тугарева и отдали в аренду «Нижнему Новгороду» талантливого плеймейкера Илью Берковского, которого лишь в конце прошлого года приобрели у «Торпедо». А летом, по информации «Чемпионата», красно-зелёные могут расстаться с основным центральным защитником Мурило при наличии достойных предложений.

Четвёртый гол Сулейманова на сборах

В свою очередь, «Краснодар» закрыл программу зимних сборов двумя матчами с «Локомотивом»: российским и грузинским. Причём второй начался спустя всего полчаса после окончания первого.

Главным героем противостояния стал стремительно набирающий форму Магомед Шапи Сулейманов. Одного тайма ему хватило, чтобы отдать результативную передачу на Максима Кутового, а затем отличиться самостоятельно. В результате резервный состав южан одержал непростую победу — 3:2. А Сулейманов в семи матчах в ОАЭ и Испании записал на свой счёт четыре гола и две результативные передачи.

Другая команда с юга России, «Ростов», также сыграла с грузинским «Локомотивом» и одержала победу — 4:1. В первом тайме соперники обменялись голами, но во второй половине встречи подопечные Валерия Карпина забили три безответных мяча. Дмитрий Полоз оформил дубль, а Матиас Норманн реализовал пенальти.

Однако в четверг жёлто-синие отметились уже со знаком минус — не сумели переиграть команду «Атлетико Санлукеньо», представляющую третий по силе испанский дивизион.