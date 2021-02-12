Сафонов признался, что ему тяжело максимально настраиваться на каждый матч

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов признался, что ему трудно проводить каждый матч с максимальным настроем.

«Самое тяжёлое в плотном графике — это эмоциональные перепады. Ты играешь на выезде с «Челси», а потом приезжаешь домой, играешь с командой из второй восьмёрки РПЛ. Уровень матчей разный, и невозможно выходить на каждый матч с максимальным настроем, с желанием победить. У меня, по крайней мере, не получается. Может быть, это придёт. Я выхожу на игру, у меня должна быть концентрация на все 90 минут, но я пока ещё не нашёл способ, чтобы на каждую встречу выходить очень сильно настроенным. Тяжело каждый матч в сезоне проводить с горящими глазами. Пока я в поисках, как это сделать», — заявил Сафонов в видеоролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл 20 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, пропустив 28 мячей.

Ранее гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом» на сборе в Испании.