Первый матч «Спартака», возвращение Дзюбы и дубль Сулейманова: как ведущие российские клубы проводят межсезонье

«Спартак» провёл первый контрольный матч в 2021 году и одержал в нём волевую победу над «Пахтакором». Артём Дзюба и Андрей Лунёв вернулись к тренировкам с «Зенитом» после перенесённой коронавирусной инфекции. «Краснодар» обыграл «Ростов» благодаря дублю Магомеда-Шапи Сулейманова. 18-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отметился хет-триком во встрече с «Рударом». RT рассказывает, как ведущие российские клубы проводят межсезонье.

Две крупные победы «Зенита»

Действующий чемпион страны «Зенит» начал второй этап сборов в ОАЭ. В Дубае команда уже провела два контрольных матча, причём оба состоялись в четверг. Сначала петербуржцы в составе, приближенном к основному, разгромили «Арарат-Армению» благодаря дублю Малкома, а ближе к вечеру забили три безответных мяча в ворота другой армянской команды — «Ноа». Голами отметились Дмитрий Чистяков, Станислав Крапухин и Михаил Погорелов. На радость болельщикам, по полчаса на поле провели вернувшиеся в строй Артём Дзюба и Андрей Лунёв, присоединившиеся к одноклубникам в воскресенье.

«Думаю, в следующем матче они сыграют уже по 45 минут, мы посмотрим за ними. Сейчас занимаемся тестированием, анализом их состояния. Дальше будем смотреть по ситуации. Надеемся, скоро они будут готовы сыграть весь матч», — приводит слова Сергея Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

А вот Сердар Азмун, получивший повреждение голеностопа во время встречи с «Уралом», с командой не работает. По словам наставника «Зенита», сроки восстановления нападающего пока неясны.

«Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. На данный момент сложно сказать, когда Сердар начнёт тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идёт стадия лечения без футбольного поля», — добавил специалист.

Также тренер остался без молодого опорного полузащитника Леона Мусаева, который на прошлой неделе официально перешёл в казанский «Рубин». С большой долей вероятности может покинуть команду и третий вратарь — Александр Васютин. Семак сообщил, что у него имеется вариант с арендой.

Наконец, одним из самых ярких моментов со второго сбора действующих чемпионов стал визит голливудской звезды Уилла Смита. Известный актёр немного пообщался с игроками «Зенита», после чего сделал с ними, а также с членами тренерского штаба и персоналом совместное фото.

Пять голов Шкурина за ЦСКА в новом году

Два матча за день на сборе в Испании провёл и ЦСКА. В среду армейцы во второй раз за неделю обыграли «Мурсию» со счётом 3:1, а затем не оставили шансов скромному «Ла Униону» — 6:2. В обеих встречах удалось отличиться Илье Шкурину. В первой игре он оформил дубль, а во второй — забил один раз. Всего в активе белоруса — пять голов в четырёх контрольных матчах 2021-го.

Несмотря на это, руководство клуба, судя по информации СМИ, продолжает работать над усилением атакующей линии. Этому способствовал и уход Адольфо Гайча в аренду в итальянский «Беневенто».

Ещё на прошлой неделе сообщалось, что в ЦСКА может перейти нападающий «Эвертона» Дженк Тосун, но он оказался в «Бешикташе». Отец и агент спортсмена Шенол Тосун в интервью Metaratings сообщил, что практически договорился с российским коллективом, но в итоге было принято другое решение. Судя по всему, не будет в ЦСКА и опорного полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы. Об этом в своём Twitter написал журналист телеканала Telefoot Симоне Ровера. Позже информацию подтвердил «Чемпионат».

Также данное издание сообщило об интересе красно-синих к бывшему нападающему «Рубина» и «Зенита» Соломону Рондону. Якобы 31-летний форвард, выступающий за китайский «Дальянь Ифан», не против возвращения в Россию. При этом контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до конца 2022-го.

К сожалению, армейцы, как и «Зенит», на сборах не обходятся без травм. В среду столичный коллектив рассказал о повреждении голеностопа Игоря Дивеева. Защитник получил его на предыгровой тренировке. А вот полузащитник Константин Кучаев, напротив, вернулся к занятиям в общей группе.

Проблемы «Спартака» в переговорах по Промесу

«Спартак», в отличие от других российских команд, пока провёл на сборах только один матч. 30 января подопечные Доменико Тедеско в напряжённой встрече обыграли действующего чемпиона Узбекистана «Пахтакор» — 2:1. Причём победа красно-белых получилась волевой. Они пропустили уже на седьмой минуте, но отыгрались в середине первого тайма благодаря красивому дальнему удару Алекса Крала. Любопытно, что результативную передачу ему отдал новичок Йоррит Хендрикс. Решил же судьбу противостояния в самой концовке нечасто забивающий Роман Зобнин.

В остальные дни команда продолжала напряжённые тренировки. Разбавил рутину лишь совместный поход на пейнтбол.

Между тем руководство клуба продолжает работать над возвращением Квинси Промеса. В понедельник в «Спартаке» заявили, что близки к достижению договорённости с «Аяксом». Однако в четверг управляющий директор клуба Евгений Мележиков рассказал о возникших в ходе переговоров трудностях.

«Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Мы хотим или их разбить, или не иметь. Разговариваем, предлагаем различные варианты, но «Аякс» пока не идёт на это. Мы куда-то спешим? Подождём, возобновим переговоры, пока на паузе. Финансовую стоимость с «Аяксом» согласовали», — цитирует Мележикова «Рейтинг букмекеров».

Что касается покинувших «Спартак» футболистов, то полузащитник Максим Глушенков на правах аренды ушёл в «Химки». Впрочем, назвать это серьёзной потерей для москвичей сложно, ведь в текущем сезоне россиянин провёл за команду лишь пять матчей и большую часть времени восстанавливался от тяжёлой травмы колена.

Также, якобы, может уйти в аренду не получающий игровой практики на профильной позиции Илья Кутепов. По информации СМИ, им интересуется турецкий «Газиантеп».

Хет-трик 18-летнего Тюкавина в составе «Динамо»

Если «Спартак» принимает участие в минимуме контрольных матчей, то другая столичная команда «Динамо», напротив, выходит на поле регулярно. В рамках второго сбора бело-голубые провели уже четыре встречи, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью. Подопечные Сандро Шварца разошлись миром с казахстанским «Актобе» — 2:2, хотя дважды вели в счёте. А вот словацкий «Слован» (4:2), черногорский «Рудар» (3:1) и казахстанский «Кайрат» (2:1) оказались повержены.

Лучшим бомбардиром команды на данном отрезке стал 18-летний Константин Тюкавин. Молодой форвард по разу огорчил «Актобе» и «Слован», а во встрече с «Рударом» вовсе оформил хет-трик.

Между тем тренер «Динамо» Андрей Воронин попал в скандальную историю. По информации украинских СМИ, специалист во время сборов в Турции выпивал в отеле в компании с бывшим партнёром по сборной Украины Евгением Селезнёвым. Последний в итоге был отчислен из состава «Колоса» за грубое нарушение режима. Сам специалист опроверг данную информацию и подчеркнул, что на встрече никто алкоголь не употреблял.

Сёмин на матче «Локомотива»

Между тем в Марбелье состоялась встреча двух участников Лиги чемпионов от России «Локомотива» и «Краснодара». Матч завершился вничью. На гол Рустама Халназарова на 11-й минуте железнодорожники ответили мячом Михаила Агеева незадолго до финального свистка.

Любопытно, что предыдущую игру красно-зелёных с «Эстерсундом» посетил бывший главный тренер команды Юрий Сёмин, что вызвало живое обсуждение в соцсетях. Но в клубе сообщили журналистам, что специалист живёт в Марбелье на даче и просто воспользовался возможностью прийти на стадион, но не общался ни с коллегами, ни с футболистами.

Пока коллектив продолжает готовиться к возобновлению сезона, клуб заключил мировое соглашение с бывшим президентом Ильёй Геркусом. Иск в суд на него подавало ещё прошлое руководство «Локо» во главе с Василием Кикнадзе.

«Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом. Новый руководитель клуба — Владимир Леонченко — проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации «Локомотива» и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу!» — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Параллельно «Локомотив» продолжает серьёзную кадровую революцию. Места покинувших клуб функционеров занимают всё новые люди. Так, на неделе на должность старшего селекционера был назначен экс-защитник «Рубина» Андрей Фёдоров, который не один год занимал аналогичный пост в Казани.

Эмоциональный матч «Краснодара» и «Ростова»

А «Краснодар» спустя всего пару часов после матча с «Локо» основным составом сыграл с «Ростовом» и добился победы — 2:0. Оба мяча записал на свой счёт полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. Также встреча запомнилась серьёзной потасовкой в конце первого тайма. Началось всё с эпизода в середине поля, когда Тонни де Вильена остался недоволен грубым отбором со стороны Романа Тугарева и дал ему подзатыльник. За партнёра тут же вступился Хорен Байрамян. В результате в потасовке приняли участие едва ли не все футболисты, и она лишь чудом не закончилась дракой или удалениями. Судья лишь показал жёлтые карточки Байрамяну и де Вильене.

«Краснодар» как и большая часть других российских клубов пока обходится без новичков и лишь теряет футболистов. Так, нападающий Герман Онугха на правах аренды на полгода перешёл в датский «Вейле». Первую часть сезона форвард провёл в терпящем финансовое бедствие «Тамбове», за который забил шесть мячей в РПЛ и Кубке России.

В свою очередь «Ростов», напротив, продолжает укреплять ряды. В конце прошлой недели состав команды пополнили сразу два центральных защитника. 24-летний Томас Рукас, имеющий опыт игры в Португалии, перешёл из «Енисея», а 18-летний Александр Мухин — из «Казанки». А чуть позже «Ростов» подписал соглашение с ещё одним юным воспитанником «Локо» нападающим Максимом Турищевым.

Впрочем, клуб вполне может и лишиться некоторых лидеров. Валерий Карпин признался, что того же Матиаса Норманна готовы продать, если получат хорошее предложение.

«Если появится предложение, которое устроит клуб, продадим, почему нет. Мы уже доказали, что ни за кого не держимся двумя руками и тремя ногами, если поступают предложения, которые нас устраивают. Клубу это нужно, да и любой игрок хочет развиваться и расти. Пока таких предложений нет», — приводит слова Карпина сайт телеканала «Матч ТВ».