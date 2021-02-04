«Чемпионат»: ЦСКА проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Рондону

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Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется венесуэльским нападающим китайского «Далянь Ифан» Соломоном Рондоном.
«Чемпионат»: ЦСКА проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Рондону
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Как сообщает «Чемпионат», армейцы находятся в поиске форварда, а 31-летний Рондон является основным кандидатом. Отмечается, что с игроком уже были проведены предварительные консультации.

Рондон известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». В составе «Рубина» он с 2012 по 2014 год сыграл 56 раз, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. За «Зенит» в период с 2014 по 2015 год он отметился 28 голами и восемью пасами в 58 встречах.

Ранее сообщалось, что футболист «Ниццы» Данило Барбоза не перейдёт в ЦСКА.

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