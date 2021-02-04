«Ливерпулю» запрещён въезд на территорию Германии на предстоящий матч ЛЧ

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким «РБ Лейпциг» и английским «Ливерпулем» не может быть проведён в Германии.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на официальное заявление правительства Германии, этот запрет «Ливерпулю» на въезд связан с постановлением «О защите от распространения коронавируса», согласно которому на территорию страны запрещён въезд лицам из районов, затронутых мутациями COVID-19. Данная мера, предварительно, будет действовать до 17 февраля, тогда как матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля.

Отмечается, что в постановлении нет никаких специальных правил для профессиональных спортсменов и власти уже официально уведомили «Лейпциг», что описанный случай не подпадает под исключения, имеющиеся в постановлении.

Ранее появилась информация о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов.