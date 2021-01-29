СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вместе с пятью клубами — представителями Европейской ассоциации клубов (ECA) работает над реформой проведения Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, Чеферин ведёт переговоры с мадридским «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и ПСЖ по поводу реформы.

В УЕФА планируют, что Лига чемпионов в новом формате просуществует минимум до 2033 года. Ожидается, что старт турнира в новом формате должен быть в 2024 году.

При этом отмечается, что на фоне реформы могут произойти изменения в национальных чемпионатах.

Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах.