СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов
- РИА Новости
Как сообщает AS, Чеферин ведёт переговоры с мадридским «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и ПСЖ по поводу реформы.
В УЕФА планируют, что Лига чемпионов в новом формате просуществует минимум до 2033 года. Ожидается, что старт турнира в новом формате должен быть в 2024 году.
При этом отмечается, что на фоне реформы могут произойти изменения в национальных чемпионатах.
Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах.