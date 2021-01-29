СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин вместе с пятью клубами — представителями Европейской ассоциации клубов (ECA) работает над реформой проведения Лиги чемпионов.
СМИ сообщили о намерении УЕФА реформировать Лигу чемпионов
  • РИА Новости

Как сообщает AS, Чеферин ведёт переговоры с мадридским «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и ПСЖ по поводу реформы. 

В УЕФА планируют, что Лига чемпионов в новом формате просуществует минимум до 2033 года. Ожидается, что старт турнира в новом формате должен быть в 2024 году.

При этом отмечается, что на фоне реформы могут произойти изменения в национальных чемпионатах.

Ранее сообщалось, что УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить