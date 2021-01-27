УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение матчей Евро-2020, перенесённого из-за пандемии коронавируса на 2021 год, в 12 городах, как и планировалось изначально.
УЕФА утвердил проведение матчей Евро-2020 в 12 городах
  • РИА Новости

«УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро — это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

В заявлении УЕФА отмечается, что решение о допуске болельщиков на матчи турнира будет принято в начале апреля.

Матчи Евро-2020 должны пройти в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Из-за пандемии турнир был перенесён на лето 2021 года, но сохранил своё название.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни.

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