Болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни

Короткая ссылка
Владельцы билетов на матчи чемпионата Европы по футболу смогут передать их друзьям или членам семьи в случае заболевания.
Болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба оргкомитета российской части Евро-2020, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс изменения в условия продажи билетов и порядка их возврата.

В частности, при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернёт полную стоимость билета болельщикам, а в случае болезни (в том числе COVID-19) можно передать билет членам семьи или друзьям.

Также сообщается, что болельщики, планирующие посетить матчи в Санкт-Петербурге, включая граждан и жителей России, должны получить паспорт болельщика для прохода на стадион. При этом выданные до 1 октября паспорта являются недействительными.

Отмечается, что владельцы билетов будут обязаны соблюдать санитарные нормы, принятые на стадионе, а также все нормы, установленные страной — организатором турнира.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на санкции WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить