Болельщики смогут передать билеты на матчи Евро-2020 другим людям в случае болезни

Владельцы билетов на матчи чемпионата Европы по футболу смогут передать их друзьям или членам семьи в случае заболевания.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета российской части Евро-2020, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс изменения в условия продажи билетов и порядка их возврата.

В частности, при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернёт полную стоимость билета болельщикам, а в случае болезни (в том числе COVID-19) можно передать билет членам семьи или друзьям.

Также сообщается, что болельщики, планирующие посетить матчи в Санкт-Петербурге, включая граждан и жителей России, должны получить паспорт болельщика для прохода на стадион. При этом выданные до 1 октября паспорта являются недействительными.

Отмечается, что владельцы билетов будут обязаны соблюдать санитарные нормы, принятые на стадионе, а также все нормы, установленные страной — организатором турнира.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на санкции WADA.