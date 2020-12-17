Санкт-Петербург примет Евро-2020 и финал Лиги чемпионов, несмотря на санкции WADA

Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года и финал Лиги чемпионов 2022 года пройдут в Санкт-Петербурге, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Тем не менее санкции не касаются соревнований, которые ранее уже были согласованы для проведения на территории России.

Напомним, что Евро-2020 перенесён на лето 2021 года из-за коронавируса, а финал ЛЧ в Санкт-Петербурге должен пройти в мае 2022 года.

Ранее чемпион мира в прыжках в воду Евгений Кузнецов признался, что не удивлён решению CAS.