Чемпион мира в прыжках в воду Кузнецов не удивлён решению CAS

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Чемпион мира 2017 года в прыжках в воду Евгений Кузнецов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Чемпион мира в прыжках в воду Кузнецов не удивлён решению CAS
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В любом случае Россия получила наказание — неважно, на два года или на четыре. И придётся представлять страну под нейтральным флагом. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Даже если бы оставили четыре года, следующая Олимпиада проходила бы под нейтральным флагом. Просто не совсем понятно, за что такое наказание вынесено, политика есть политика. Все настолько привыкли к санкциям в отношении России в целом, что удивления никакого не должно быть», — отметил Кузнецов в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал, как относится к выступлениям на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Категоричным бы быть не хотелось, но в целом ситуация ненормальная. Необходимо наказывать точечно. В тюрьму же не сажают городами, если кто-то один совершил преступление. А тут наказали всю страну из-за того, что кто-то оступился», — добавил Кузнецов.

Ранее олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров признался, что пока не до конца понимает, является решение CAS положительным исходом для России или наоборот.

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