Захаров о решении CAS: пока сложно сказать, положительный это исход или нет

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Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Захаров о решении CAS: пока сложно сказать, положительный это исход или нет
  • РИА Новости

«Неоднозначная история, поэтому пока сложно сказать, положительный это исход или отрицательный. Хорошо, что совсем не отстранили всех спортсменов, что всё-таки команда сможет выступать под нейтральным флагом. Я уже говорил, что для каждого атлета Олимпийские игры останутся Олимпийскими играми, каждый мечтает поехать на них. С другой стороны, россияне не смогут представлять свой флаг на самых крупных соревнованиях планеты. Это досадно, но деваться некуда», — сказал Захаров в эксклюзивном интервью RT.

По его мнению, решение CAS в целом было предсказуемым.

«Спортивная политика такова, что немногие владеют внутренней информацией о том, что происходит наверху. Поэтому мы только находились в процессе ожидания, но приблизительная картина была ясна. Было понятно, что на российский спорт идёт атака, поэтому под флагом вряд ли разрешат выступать. Но радует, что не последовало полное отстранение», — добавил Захаров.

Ранее в РУСАДА отреагировали на решение CAS по поводу отстранения России до конца 2022 года.

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