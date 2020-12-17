В РУСАДА отреагировали на решение CAS по поводу отстранения России до конца 2022 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отреагировало на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В РУСАДА отреагировали на решение CAS по поводу отстранения России до конца 2022 года
  • Reuters

«РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением CAS по иску WADA. К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок — до двух лет», — говорится в заявлении на сайте РУСАДА.

В российском агентстве также считают, что арбитраж услышал не все предоставленные аргументы.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее глава WADA Витольд Банька прокомментировал решение CAS по отстранению России.

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