В РУСАДА отреагировали на решение CAS по поводу отстранения России до конца 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отреагировало на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением CAS по иску WADA. К сожалению, арбитры признали РУСАДА не соответствующим кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и его срок — до двух лет», — говорится в заявлении на сайте РУСАДА.

В российском агентстве также считают, что арбитраж услышал не все предоставленные аргументы.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее глава WADA Витольд Банька прокомментировал решение CAS по отстранению России.