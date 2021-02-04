В «Спартаке» объяснили, с чем связана задержка трансфера Промеса

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности переговоров по поводу возможного перехода в клуб полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«Трансфер будет, если клубы договорятся. Почему такая задержка? Потому что «Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе, при любом решении суда. Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда, мы не хотим, чтобы это была наша ответственность», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

По его словам, предлагаются разные варианты решения, но пока ещё не удалось окончательно договориться. Он также подчеркнул, что «Спартак» никуда не спешит, а договорённость о сумме перехода уже есть.

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее в «Аяксе» отказались комментировать информацию о переходе Промеса в «Спартак».