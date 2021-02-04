СМИ: В Лиге чемпионов могут упразднить групповой этап

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант реформирования формата проведения Лиги чемпионов, который предусматривает упразднение групповой стадии турнира.

Как сообщает The Telegraph, число участников Лиги чемпионов может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить. Вместо этого каждый клуб сыграет десять матчей с различными соперниками: по пять игр дома и на выезде. По итогам всех матчей в 1/8 финала напрямую выйдут команды, занявшие первые восемь мест, а оставшиеся восемь путёвок в плей-офф разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Отмечается, что в Лигу чемпионов смогут попасть более четырёх клубов от одной страны благодаря коэффициенту, рассчитываемому на основе выступлений за предыдущие годы.

Также сообщается, что число участников Лиги Европы будет сокращено с 48 до 32.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» запрещён въезд на территорию Германии на предстоящий матч Лиги чемпионов.