СМИ: В Лиге чемпионов могут упразднить групповой этап

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант реформирования формата проведения Лиги чемпионов, который предусматривает упразднение групповой стадии турнира.
СМИ: В Лиге чемпионов могут упразднить групповой этап
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, число участников Лиги чемпионов может увеличиться с 32 до 36, при этом распределение команд на группы предлагается упразднить. Вместо этого каждый клуб сыграет десять матчей с различными соперниками: по пять игр дома и на выезде. По итогам всех матчей в 1/8 финала напрямую выйдут команды, занявшие первые восемь мест, а оставшиеся восемь путёвок в плей-офф разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Отмечается, что в Лигу чемпионов смогут попасть более четырёх клубов от одной страны благодаря коэффициенту, рассчитываемому на основе выступлений за предыдущие годы.

Также сообщается, что число участников Лиги Европы будет сокращено с 48 до 32.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» запрещён въезд на территорию Германии на предстоящий матч Лиги чемпионов.

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