Черчесов заявил, что вызов в сборную могут получить игроки из любых клубов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вызов в национальную команду игроки получают вне зависимости от того, за какие клубы они выступают.

«Пятый год подряд ездим на сборы. Смотрим, кто как работает, как проявляют себя кандидаты в сборную, появляются ли новые имена. Каждая команда решает свои задачи, а наша — посмотреть тех игроков, которые нам нужны: как они готовы, как относятся. Хотим чуть внутрь залезть, чтобы понять, на что они готовы», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Он отметил, что в сборную России можно попасть из любого клуба.

«Мы на клубы не смотрим — это сборная России, а не сборная ведущих клубов. В этом плане разницы нет, главное, чтобы игроки себя проявляли, показывали то, что необходимо показывать игрокам уровня национальной команды», — добавил специалист.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта с национальной командой Мальты в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что Черчесов посетил контрольный матч московского «Динамо» с «Кайратом».