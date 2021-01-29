Визит Нурмагомедова, травма Азмуна и два удаления Сулейманова за сутки: как ведущие российские клубы проводят межсезонье

«Зенит» одержал победы во всех четырёх контрольных матчах в ОАЭ, но потерял из-за травмы Сердара Азмуна. Вместе с футболистами «Спартака» сыграл действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов получил две красные карточки за день. Алексей Березуцкий перешёл на новую должность в ЦСКА, войдя в штаб Виктора Гончаренко. А «Локомотив» подписал контракт с бразильским защитником Пабло. Как ведущие российские клубы проводят межсезонье — в материале RT.

Кадровые проблемы «Зенита»

Действующий чемпион страны «Зенит» на первом контрольном сборе в ОАЭ столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Артём Дзюба и Андрей Лунёв, сдавшие положительные тесты на коронавирус, продолжают находиться дома. По словам главного тренера команды Сергея Семака, оба чувствуют себя нормально.

Ещё несколько человек выбыли из-за небольших травм. По этой причине в Дубай в срочном порядке вызвали двух футболистов фарм-клуба 18-летнего защитника Сабу Сазонова и 21-летнего нападающего Михаила Погорелова. Оба дебютировали в основном составе в контрольных матчах. Их петербуржцы провели уже четыре и во всех одержали победы («Рига» — 4:0, солигорский «Шахтёр» — 2:0, «Пахтакор» — 3:0 и «Урал» — 3:2).

Правда, из-за кадровых проблем тренерскому штабу приходилось часто идти на эксперименты. Так, Даниил Круговой в одной из встреч сыграл на краю полузащиты. В довершение всех бед в игре с екатеринбуржцами повреждение голеностопа получил Сердар Азмун.

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

По информации известного журналиста Геннадия Орлова, иранец в ближайшее время может покинуть команду. Якобы представители футболиста уже ведут переговоры с другими клубами. Близок к уходу и Леон Мусаев, который не получает в «Зените» достаточно игровой практики. В казанском «Рубине» уже подтвердили, что практически договорились о покупке полузащитника.

Новая работа Алексея Березуцкого

Теряет футболистов и ЦСКА. Так, хорватский полузащитник Кристиян Бистрович на правах аренды на полгода перешёл в турецкую «Касымпашу». А нападающий Адольфо Гайч близок к подписанию арендного соглашения с итальянским «Беневенто», который располагается в середине турнирной таблицы Серии А.

Впрочем, работает московский клуб и над вариантами усиления. По информации СМИ, на замену Гайчу в ближайшее время может прийти опытный турецкий нападающий Дженк Тосун. В настоящий момент форвард выступает за «Эвертон», но игрового времени практически не получает. В его активе семь матчей во всех турнирах в текущем сезоне и всего один гол.

Также соглашение с армейцами может подписать опорный полузащитник французской «Ниццы» Данило. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €6,5 млн, а его контракт с нынешним клубом истекает в 2023-м. Но бразилец, как и Тосун, редко выходит на поле. В его случае это связано с травмами. Однако французские СМИ сообщают, что российский клуб может заплатить за игрока €10 млн.

А вот один важный «трансфер» ЦСКА уже совершил. Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул стан армейцев, а перешёл на другую должность. Бывший защитник сборной России пополнил тренерский штаб Виктора Гончаренко.

«Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и всё. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Он переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдёт исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению», — цитирует генерального директора клуба Романа Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Что касается результатов контрольных матчей, то красно-синие в Кампоаморе разгромили сборную свободных агентов — 7:0 и испанскую «Мурсию» — 5:0. По два мяча в данных встречах забили Никола Влашич и Илья Шкурин.

Прощание Кокорина с болельщиками

А вот «Спартак» пока обходится без игр. Первый матч на сборе в Дубае красно-белые проведут только 30 января. Их соперником станет узбекский «Пахтакор». Несмотря на это, столичный коллектив остаётся в центре внимания. Так, на прошлой неделе команду посетили известный журналист и блогер Евгений Савин и действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов. Последний заинтриговал подписчиков, выложив пост со словами о подготовке к дебюту в спорте номер один.

В результате боец вместе со своими партнёрами по тренировкам сыграли с футболистами красно-белых. Например, в одну команду с Хабибом попали Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. Противостояли им Савин, Георгий Джикия, Аяз Гулиев и бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе. В итоге коллектив Нурмагомедова оказался сильнее.

Позже спортсмен поужинал вместе с Бакаевым. Остальные футболисты в один из дней выбрались в ресторан известного на весь мир повара Нусрета Гёкче.

Как и другие российские топ-клубы, красно-белые пока только теряют игроков. Во вторник контракт с «Фиорентиной» подписал Александр Кокорин. Перед уходом он поблагодарил болельщиков.

«В первую очередь хочу сказать спасибо за то, что приняли в команду тепло, несмотря на то что я играл всё время в клубах-конкурентах. Не было никакого негатива — за это спасибо. Полгода в команде стали новым опытом для меня. Всё было хорошо и позитивно. Единственный момент — травмы, и всё. Тут претензии только к себе. Могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях!» — сказал Кокорин в ролике, опубликованном в Twitter «Спартака».

В ближайшее время может покинуть команду и вратарь Александр Селихов, не получающий игровой практики. Голкипер заявил, что, если до мая ситуация не изменится, он уйдёт из «Спартака». На прошлой неделе сообщалось, что близок к возвращению в клуб Квинси Промес, но сделка пока далека от завершения. В свою очередь, в итальянской прессе писали об интересе красно-белых к защитнику «Наполи» Кевину Малку, но он перешёл в «Фиорентину» и станет партнёром Кокорина.

Визит Подольски к «Динамо»

Между тем «Динамо» завершило первый сбор в Турции, в рамках которого провело два матча с польскими командами. Сначала бело-голубые уступили «Леху» — 0:2, а затем с аналогичным счётом обыграли «Ракув» благодаря голам Вячеслава Грулёва и Николая Комличенко.

Если в гости к «Спартаку» приезжал Хабиб Нурмагомедов, то тренировку «Динамо» посетил бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски. Немец играл вместе с помощником Сандро Шварца Андреем Ворониным в «Кёльне» и не упустил возможности увидеться с ними. Также бело-голубые в отеле Regnum в Белеке пересеклись с известным актёром Джейсоном Стейтемом. Дело в том, что там в настоящий момент проходят съёмки нового фильма Гая Ричи с американцем в главной роли.

«Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов. Они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

Также немец рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно. По его словам, вполне вероятно, что «Динамо» не будет никого приобретать.

«Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый — ничего в этом плане не будем предпринимать. Второй — если будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, рассмотрим возможность его приобретения», — добавил специалист.

Первый трансфер «Локомотива»

А вот «Локомотив», в отличие от других российских топ-клубов, уже совершил один трансфер. Состав команды пополнил 29-летний центральный защитник «Бордо» Пабло. За бразильца железнодорожники, по данным Transfermarkt, заплатили €2,5 млн. Последние три года футболист выступал во французской Лиге 1. Также он успел провести два матча в составе сборной своей страны.

«Скажу только, что это серьёзный вызов. Я пришёл в «Локомотив», чтобы отдавать всего себя, чтобы команда выполнила свои задачи и вернулась на те позиции, которых она заслуживает», — приводит слова Пабло официальный сайт железнодорожников.

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Продолжает клуб и избавляться от ненужных исполнителей. Так, оказался разорван контракт со Слободаном Райковичем. В составе «Локо» серб провёл всего девять матчей во всех турнирах, в которых красно-зелёные не одержали ни одной победы. Покинул клуб и узбекский полузащитник Жасурбек Жалолиддинов, который не провёл за столичный коллектив ни одной минуты.

Вместе с двумя игроками ушёл помощник спортивного директора Андрей Лосюк. Как и сообщалось, с функционером не продлили соглашение. А вот бывший директор клубной академии Алексей Щиголев, напротив, вернулся в «Локо» и занял ту же должность, что и прежде.

Что касается результатов контрольных матчей, то они пока радуют болельщиков. Подопечные Марко Николича разгромили «Велес-Малагу» — 4:1 и одержали волевую победу над шведским «Эстерсундом» — 3:1.

Любопытно, что в первом поединке красно-зелёные должны были встретиться с «Атлетико Манча-Реалом», но клубу пришлось менять соперника в спешном порядке из-за вспышки коронавируса в стане испанского коллектива.

Новые шутки Карпина

Весьма насыщенной оказалась и программа «Краснодара» на первом сборе в Дубае. 21 января южане разошлись миром с польской «Легией», а 27-го — одержали две победы за день. Сначала они с минимальным счётом обыграли «Ригу», а затем разгромили солигорский «Шахтёр». Любопытно, что полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов умудрился получить красную карточку в обоих матчах. Причём в первой игре он был удалён уже на 23-й минуте. Было принято решение заменить Сулейманова на другого футболиста и продолжить встречу в равных составах.

«Мы довольны тем, как прошёл первый сбор. Выполнен большой объём работы. Она была сделана с хорошим настроением, сбор пролетел как один день. В концовке немного накопилась усталость. Мы немного опасались, что не получим в товарищеских играх должного качества, но опасения не оправдались. Добились двух побед при достаточно неплохой игре», — сказал Мурад Мусаев в интервью клубному YouTube-каналу.

Свободное время на сборе его подопечные тратили по-разному, но Ари решил последовать примеру бывших партнёров по «Спартаку» и посетил заведение Нусрета Гёкче, где отведал знаменитый «золотой стейк» турецкого повара.

Вместе с тем французские СМИ пишут, что у натурализованного бразильца вскоре может появиться новый конкурент. Якобы «Краснодар» интересуется нападающим «Реймса» Булайе Диа. Француз проводит сильный сезон и с 12 голами занимает второе место в гонке бомбардиров Лиги 1, уступая лишь Килиану Мбаппе (14). Сообщается, что «Реймс» намерен выручить за футболиста не менее €11 млн.

Три матча на сборе в Испании провела и другая команда с юга России — «Ростов». Во всех жёлто-синие одержали победы: «Альхесирас» — 5:1, «Эстерсунд» — 1:0, «Марбелья» — 3:0. Лучшим бомбардиром команды на сборе стал Дмитрий Полоз с двумя мячами.

Но в центре внимания привычно чаще оказывался главный тренер Валерий Карпин. Так, в ходе одной из тренировок специалист в интервью журналисту назвал полузащитника Хорена Байрамяна «нулёвым», а позже в шутливой форме извинился перед ним в Instagram.

Между тем его супруга Дарья пообщалась с подписчиками и ответила на несколько вопросов о муже. В частности, она подчеркнула, что Кокорин, вопреки слухам, не мог перейти в «Ростов».

«Валерий Георгиевич сам смеялся над этой новостью, потому что она полностью не соответствует действительности. Не было никакого перехода Кокорина», — сказала Дарья.