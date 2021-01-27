Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака»

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Перешедший в итальянскую «Фиорентину» российский нападающий Александр Кокорин попрощался с болельщиками московского «Спартака».
Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака»
  • РИА Новости

«Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь спасибо за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то что я играл всё время в других командах-конкурентах», — сказал Кокорин на видео в Instagram-аккаунте красно-белых.

По его словам, не было никакого негатива со стороны болельщиков, а полгода в «Спартаке» стали для него новым опытом.

«Для меня всё было хорошо, позитивно. Единственный момент — с травмами, и всё, поэтому тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях», — заключил Кокорин.

27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из «Спартака».

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Мирча Луческу выразил мнение, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» важен для российского футбола.

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