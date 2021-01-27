Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака»
- РИА Новости
«Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь спасибо за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то что я играл всё время в других командах-конкурентах», — сказал Кокорин на видео в Instagram-аккаунте красно-белых.
По его словам, не было никакого негатива со стороны болельщиков, а полгода в «Спартаке» стали для него новым опытом.
«Для меня всё было хорошо, позитивно. Единственный момент — с травмами, и всё, поэтому тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях», — заключил Кокорин.
27 января «Фиорентина» объявила о трансфере Кокорина из «Спартака».
Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Мирча Луческу выразил мнение, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» важен для российского футбола.