Луческу считает, что трансфер Кокорина в «Фиорентину» важен для российского футбола

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, ныне возглавляющий киевское «Динамо», отреагировал на переход российского нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака».

«Трансфер Кокорина в Италию очень важен не только для него, но и для всего российского футбола. Конечно, это большой сюрприз для всех, но именно его качества дали ему эту возможность. Саша — быстрый и с хорошей техникой. Может, ему понадобится чуть-чуть изменить ментальность, профессиональную в том числе. Но я надеюсь и верю, что он вернётся в сборную России. Саша это заслужил», — цитирует Луческу Sport24.

По его мнению, Кокорин является ещё не очень возрастным игроком и ещё сможет проявить себя. Кроме того, он отметил, что в Италии очень важна тактика, а её понимание сложнее даётся молодым футболистам.

«Им нужно время, а Саша уже готов играть на таком уровне, ему будет проще. Вопрос в том, как он интегрируется в состав, но я верю, что он сможет заиграть», — добавил Луческу.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Фиорентина» объявила о переходе Кокорина.