«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

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Российский нападающий Александр Кокорин официально перешёл из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина
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Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, презентация игрока пройдёт 27 января в 17:00 по местному времени.

До этого россиянин прошёл медобследование. Как отмечалось в прессе, сумма перехода составит €4,5 млн, а контракт будет рассчитан до 2024 года. 

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кокорин пообщался с Франком Рибери на тренировке «Фиорентины».

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