«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин официально перешёл из московского «Спартака» в итальянский футбольный клуб «Фиорентина».

Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, презентация игрока пройдёт 27 января в 17:00 по местному времени.

До этого россиянин прошёл медобследование. Как отмечалось в прессе, сумма перехода составит €4,5 млн, а контракт будет рассчитан до 2024 года.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года. С тех пор он провёл десять матчей в составе красно-белых, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кокорин пообщался с Франком Рибери на тренировке «Фиорентины».