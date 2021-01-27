Кокорин пообщался с Рибери на тренировке «Фиорентины»

Российский нападающий Александр Кокорин посетил тренировку итальянской «Фиорентины», а также пообщался на занятии с полузащитником команды из Флоренции Франком Рибери.

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала в YouTube видео тренировки, которую посетил Кокорин.

Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.

Ранее Антонио Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком.