Кокорин пообщался с Рибери на тренировке «Фиорентины»
- @acffiorentina
Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала в YouTube видео тренировки, которую посетил Кокорин.
Кокорин стал игроком «Спартака» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за красно-белых лишь десять матчей, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
21 января «Спартак» и сам Кокорин подтвердили договорённость с «Фиорентиной» о переходе.
Ранее Антонио Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком.