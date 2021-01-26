Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком
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«Отлично, я написал Даниэле Праде (спортивный директор «Фиорентины». — RT), что он взял фантастического игрока», — приводит слова Касано Violanews.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл за «Спартак» десять матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 21 очко.
Ранее Кокорин заявил, что сделает всё возможное для «Фиорентины».