Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком

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Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение о переходе российского форварда Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».
Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком
  • @acffiorentina
  • Pixabay

«Отлично, я написал Даниэле Праде (спортивный директор «Фиорентины». — RT), что он взял фантастического игрока», — приводит слова Касано Violanews.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл за «Спартак» десять матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 21 очко.

Ранее Кокорин заявил, что сделает всё возможное для «Фиорентины».

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