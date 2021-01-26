Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение о переходе российского форварда Александра Кокорина из московского «Спартака» во флорентийскую «Фиорентину».

«Отлично, я написал Даниэле Праде (спортивный директор «Фиорентины». — RT), что он взял фантастического игрока», — приводит слова Касано Violanews.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл за «Спартак» десять матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 21 очко.

Ранее Кокорин заявил, что сделает всё возможное для «Фиорентины».