Кокорин: сделаю всё возможное для «Фиорентины»

Российский форвард Александр Кокорин по прибытии во Флоренцию дал первое интервью пресс-службе итальянского футбольного клуба «Фиорентина».

«Всем привет. Я рад быть здесь, в Италии. Сделаю всё возможное для новой команды. Почему выбрал Флоренцию? Знаю, что это красивейший город в Европе, здесь клуб с большой историей. Конечно же, я прилетел с семьёй, с женой и сыном. Постараюсь сделать максимум, забить много голов и завоевать много трофеев с «Фиорентиной», — приводит слова Кокорина пресс-служба клуба.

Он отметил, что посмотрел два последних матча команды в Серии А.

«Знаю ли кого-то, кроме Рибери? Конечно, знаю Бонавентуру, Кальехона, Влаховича. Какой номер возьму? Если 91-й свободен, то его. Что будет на футболке? Просто «Кокорин», — добавил форвард.

29-летний футболист прежде не играл в зарубежных командах. Он перешёл в «Спартак» летом 2020 года и провёл за московский клуб десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин обладает необходимыми ему качествами.