Тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин обладает необходимыми ему качествами

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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался на тему перехода в его команду нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
Тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин обладает необходимыми ему качествами
  • © ФК «Сочи»

«У Кокорина есть характер и нужные качества, однако ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет к нам, буду лишь счастлив. Покинет ли команду Кристиан Куаме? Нет, я думаю, нет», — цитирует Пранделли Sky Sport Italia. 

«Фиорентина» и «Спартак» достигли принципиальной договорённости о переходе Кокорина. Сумма сделки должна составить порядка €5 млн.

Ранее «Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.

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