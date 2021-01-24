Тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин обладает необходимыми ему качествами

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался на тему перехода в его команду нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.

«У Кокорина есть характер и нужные качества, однако ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет к нам, буду лишь счастлив. Покинет ли команду Кристиан Куаме? Нет, я думаю, нет», — цитирует Пранделли Sky Sport Italia.

«Фиорентина» и «Спартак» достигли принципиальной договорённости о переходе Кокорина. Сумма сделки должна составить порядка €5 млн.

Ранее «Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.