Тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин обладает необходимыми ему качествами
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«У Кокорина есть характер и нужные качества, однако ему понадобится адаптация. Чемпионат долгий. Если он приедет к нам, буду лишь счастлив. Покинет ли команду Кристиан Куаме? Нет, я думаю, нет», — цитирует Пранделли Sky Sport Italia.
«Фиорентина» и «Спартак» достигли принципиальной договорённости о переходе Кокорина. Сумма сделки должна составить порядка €5 млн.
Ранее «Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.