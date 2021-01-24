«Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А

Флорентийская «Фиорентина» одержала победу над «Кротоне» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Фиорентине» принесли голы Джакомо Бонавентуры и Душана Влаховича.

«Кротоне» ответил голом Симеона Нванкво.

«Фиорентина» с 21 очком занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» с 12 очками — на последнем, 20-е месте.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал предстоящий переход в команду Александра Кокорина.