Нобоа считает, что Кокорин сможет показать хороший футбол в «Фиорентине»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Александра Кокорина во флорентийскую «Фиорентину».

«Удачи в его карьере. Знаю, что он хороший человек и может показать топ-футбол там. Я видел его игру на тренировках и на поле. Смотрел, как он играет, и верю, что он будет показывать хороший футбол. Критика в адрес Кокорина? Это футбол. Ты можешь сыграть в один день супер, а на следующей неделе плохо. Конечно, общался с ним после перехода. В Италии хороший футбол. Списывались, я пожелал удачи ему и его семье», — приводит слова Нобоа Sport24.

29-летний Кокорин играл за «Сочи» во второй половине сезона-2019/20 и записал в свой актив семь голов и три голевые передачи в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что Кокорин выбрал игровой номер в «Фиорентине».