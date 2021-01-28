Нобоа считает, что Кокорин сможет показать хороший футбол в «Фиорентине»

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Александра Кокорина во флорентийскую «Фиорентину».
Нобоа считает, что Кокорин сможет показать хороший футбол в «Фиорентине»
  • ©acffiorentina.com

«Удачи в его карьере. Знаю, что он хороший человек и может показать топ-футбол там. Я видел его игру на тренировках и на поле. Смотрел, как он играет, и верю, что он будет показывать хороший футбол. Критика в адрес Кокорина? Это футбол. Ты можешь сыграть в один день супер, а на следующей неделе плохо. Конечно, общался с ним после перехода. В Италии хороший футбол. Списывались, я пожелал удачи ему и его семье», — приводит слова Нобоа Sport24.

29-летний Кокорин играл за «Сочи» во второй половине сезона-2019/20 и записал в свой актив семь голов и три голевые передачи в десяти матчах.

Ранее сообщалось, что Кокорин выбрал игровой номер в «Фиорентине».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить