Семак назвал неприятным эпизодом травму Азмуна в матче с «Уралом»
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«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
По его мнению, защитник «Урала» Роман Емельянов потерял координацию в эпизоде со столкновением с Азмуном и случайно попал в ногу иранцу.
В результате форвард не мог подняться несколько минут, после чего был заменён.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 20 матчей за «Зенит», забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Азмун получил травму в матче с «Уралом».