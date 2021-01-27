Семак назвал неприятным эпизодом травму Азмуна в матче с «Уралом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего команды Сердара Азмуна в контрольном матче с екатеринбургским «Уралом».

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его мнению, защитник «Урала» Роман Емельянов потерял координацию в эпизоде со столкновением с Азмуном и случайно попал в ногу иранцу.

В результате форвард не мог подняться несколько минут, после чего был заменён.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 20 матчей за «Зенит», забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Азмун получил травму в матче с «Уралом».