Семак назвал неприятным эпизодом травму Азмуна в матче с «Уралом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму нападающего команды Сердара Азмуна в контрольном матче с екатеринбургским «Уралом».
Семак назвал неприятным эпизодом травму Азмуна в матче с «Уралом»
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его мнению, защитник «Урала» Роман Емельянов потерял координацию в эпизоде со столкновением с Азмуном и случайно попал в ногу иранцу.

В результате форвард не мог подняться несколько минут, после чего был заменён.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 20 матчей за «Зенит», забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Азмун получил травму в матче с «Уралом».

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