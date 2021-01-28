Победный гол Миранчука, сенсационное поражение МЮ и ничейный дебют Тухеля: главные события в европейском футболе

«Аталанта» обыграла «Лацио» и вышла в полуфинал Кубка Италии, а Алексей Миранчук стал автором победного гола. В Кубке Испании «Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано», а «Валенсия» крупно уступила «Севилье» — Денис Черышев провёл игру на скамейке запасных. «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля, а «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Шеффилду». О главных событиях в европейском футболе — в материале RT.

Миранчук побеждает «Лацио»

Драматичное миланское дерби, которое наравне с эффектной развязкой запомнилось конфликтом Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку, забылось болельщиками, едва на поле вышли «Лацио» и «Аталанта». Команды, которые за последние несколько лет серьёзно изменили расклад сил в Серии А приверженностью атакующему футболу, обещали и в кубковой встрече не разочаровать. Тем более путёвка в полуфинал — достаточно сильная мотивация, чтобы всерьёз отнестись к вызову. Ведь нынче в первенстве борьба столь остра, что попадание в еврокубки не гарантировано даже топам. А потому перестраховаться и попасть на континентальную арену-2021/22 через «чёрный ход» — вполне рабочий вариант для самобытных итальянских клубов.

Матч и вправду получился захватывающим. Бергамаски уже в дебюте вышли вперёд, затем довольно быстро пропустили дважды — причём впервые за полгода удалось отличиться Ведату Мурики. Мяч Малиновского незадолго до перерыва уравнял чаши весов. Но на 54-й минуте хозяева остались вдесятером, потеряв из-за удаления Паломино. Казалось, «Лацио» дожмёт соперника — тем более на поле последовательно выходили из резерва Пароло, Ладзари, Корреа, Иммобиле.

Но вместо этого случилась образцовая контратака «Аталанты», которую раскрутил Ромеро, а завершил точным ударом Алексей Миранчук. После этого подопечные Джан Пьеро Гасперини образцово действовали вторым номером, ощипывая римских «орлов» практически на каждом участке поля. И даже могли оформить крупную победу, но Сапата с точки не переиграл Рейну. Тем не менее бергамаски взяли верх и в третий раз за последние четыре года пробились в полуфинал кубка.

Тухель стартует с ничьей

Новый наставник «Челси», прибыв из Парижа в Лондон, попал с корабля на бал. Всего сутки были у Томаса Тухеля, чтобы встряхнуть подопечных перед матчем с неуступчивым «Вулверхэмптоном». Глобально, конечно, команду за такое время не перестроить, но специалист внёс множество правок в состав и даже поменял тактику. «Стэмфорд Бридж» словно вернулся во времена правления Антонио Конте с расстановкой 3-4-2-1. Взять мяч под контроль она действительно помогла: только за первый тайм синие сделали 433 точные передачи — такого не случалось 18 лет. Вот только к взятию ворот это не привело. Даже 80% владения мячом не принесли лондонцам победу, хотя в концовке игры в бой отправились все вундеркинды-созидатели, мёрзшие на скамейке, — Маунт, Пулишич, Абрахам.

820 - Chelsea completed 820 passes and recorded 78.9% possession against Wolves – since the start of 2003-04, these are both the highest totals by a team in their manager’s first Premier League game in charge. Stamp. #CHEWOLpic.twitter.com/oTLXi1071o — OptaJoe (@OptaJoe) January 27, 2021

За себя и за земляков щедро забивали представители восточной части Лондона. «Вест Хэм», трижды взломав оборону «Кристал Пэлас», добился непростой выездной победы и довёл беспроигрышную серию во всех турнирах до восьми встреч. Ещё полтора месяца назад букмекеры отправляли Дэвида Мойеса в отставку, выставляя минимальные котировки на его увольнение. Сегодня же шотландец вместе с командой врывается в топовую четвёрку и выдаёт результат по очкам, которого «молотобойцы» не добивались с середины 1980-х.

📊 @SheffieldUnited:

☑️ First league win at Old Trafford since Dec 1973

☑️ Had lost previous 7 league visits to Man Utd

☑️ First PL away win in 16 games (since at C. Palace, Feb 2020) pic.twitter.com/q1pYpbLiQy — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 27, 2021

Главная же сенсация тура грянула в Манчестере, где «красные дьяволы» уступили «Шеффилду», занимающему последнее место в таблице. Кит Брайан и Оливер Бёрк впервые отличились в АПЛ, принеся «клинкам» первую выездную победу в сезоне. А на «Олд Траффорд» йоркширцы не выигрывали с 1973 года.

Из-за этого поражения турнирную таблицу возглавил «Манчестер Сити», имеющий при этом матч в запасе. Следует отметить, что в истории Премьер-лиги прежде никогда не было такого, чтобы девять команд по ходу сезона выходили в лидеры розыгрыша.

Месси устанавливает рекорд

В 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» добрый час игрового времени как будто выражала солидарность с мадридскими «Реалом» и «Атлетико», покинувшими турнир на более ранних стадиях. Иначе сложно объяснить ту инертность, с которой гранд противодействовал «Райо Вальекано». Это привело к тому, что на 63-й минуте гости пропустили и столкнулись с перспективой добавить в протоколы турнира ещё один сенсационный результат. Однако вовремя спохватился Лионель Месси, перевернувший ход матча.

Аргентинец, наверное, и не мог иначе. Ведь он проводил в кубке 76-ю игру, перекрывая тем самым исторический рекордный показатель Хосепа Самитьера. За 20 минут до окончания основного времени звёздный форвард воспользовался передачей Антуана Гризманна и сравнял счёт. А затем на кураже «Барселона» дожала соперника благодаря Жорди Альбе. Он появился на поле на 68-й минуте, а на 80-й ассистировал Френки де Йонгу, который вывел каталонцев в четвертьфинал.

🔝 Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!



🐐 7️⃣6️⃣

Josep Samitier 7️⃣5️⃣

Andrés Iniesta 7️⃣3️⃣

Vicenç Piera 7️⃣1️⃣

Xavi 7️⃣0️⃣ pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021

Туда же проследовала и «Севилья», дома всухую обыгравшая «Валенсию» — 3:0. Российский полузащитник гостей Денис Черышев просидел весь матч на скамейке запасных, наблюдая за попытками партнёров исправить провал в стартовой трети матча. К 38-й минуте дубль оформил Люк де Йонг, ещё один гол забил Иван Ракитич. Впоследствии «летучие мыши» чуть выровняли ситуацию, но не смогли забить даже гол престижа.

Ракьоппи подводит «Дижон»

Матч между аутсайдерами французской Лиги 1 — «Лорьяном» и «Дижоном» — превратился в поток бескомпромиссных единоборств, где «Лорьян» захватил лидерство, но ещё до конца первого тайма оказался в положении догоняющего. После перерыва Теремас Моффи восстановил равновесие. Забивший в четвёртом матче подряд форвард несколько раз был близок к тому, чтобы поставить победную точку, но ему всякий раз не хватало техники.

Победный мяч в этой встрече записал на свой счёт голкипер. Вот только Антони Ракьоппи поразил собственные ворота. На 95-й минуте после подачи штрафного первый номер «Дижона» неудачно сложился и упал с мячом прямо за ленточку ворот. Система «соколиный глаз», заведённая на секундомер главного арбитра, моментально среагировала — и Бастьен Дешепи указал на центр поля, прервав тем самым пятиматчевую серию «Лорьяна» без побед.