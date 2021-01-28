«Ювентус» без Роналду победил СПАЛ в Кубке Италии

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Туринский «Ювентус» одержал победу над феррарским СПАЛом в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
«Ювентус» без Роналду победил СПАЛ в Кубке Италии
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Ювентусу» принесли голы Альваро Мораты, Джанлуки Фработты, Деяна Кулушески и Федерико Кьезы.

Звёздный форвард туринской команды Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с миланским «Интером», а СПАЛ завершил выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука принёс «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии.

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