«Ювентус» без Роналду победил СПАЛ в Кубке Италии
- Reuters
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Ювентусу» принесли голы Альваро Мораты, Джанлуки Фработты, Деяна Кулушески и Федерико Кьезы.
Звёздный форвард туринской команды Криштиану Роналду участия в матче не принимал.
Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с миланским «Интером», а СПАЛ завершил выступления в турнире.
Ранее сообщалось, что гол Миранчука принёс «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии.