Гол Миранчука принёс «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии

Бергамская «Аталанта» одержала победу над римским «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Аталанта» забила первой. Уже на 7-й минуте отличился Берат Джимсити.

«Лацио» ответил голами Ведата Мурики и Франческо Ачерби, забивших на 17-й и 34-й минутах.

«Аталанта» сравняла счёт благодаря голу Руслана Малиновского на 37-й минуте.

Хозяева поля остались вдесятером после удаления Хосе Паломино на 53-й минуте.

Победу команде из Бергамо принёс гол Алексея Миранчука, забившего на 57-й минуте.

На 67-й минуте форвард «Аталанты» Дуван Сапата не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, «Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Наполи» — «Специя», а «Лацио» завершил выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт в матче Кубка Италии «Интер» — «Милан».