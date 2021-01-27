Оскорбления родных и намёки на колдовство: из-за чего Ибрагимович и Лукаку сцепились в матче Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии по футболу между «Интером» и «Миланом» произошёл конфликт между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. Словесная перепалка между футболистами чуть не переросла в потасовку. По данным СМИ, футболисты оскорбили родных и близких друг друга. При этом шведа изначально подозревали в расистских высказываниях.

27 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в котором «Интер» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:1. Встреча получилась более чем богатой на события. Нерадзурри одержали волевую победу, забив мяч со штрафного на 97-й минуте.

Автором победного гола стал опальный Кристиан Эриксен, а по ходу противостояния произошла замена главного арбитра. Паоло Валери повредил мышцы бедра и был вынужден уступить место резервному судье Даниэлю Киффи. Однако самой обсуждаемой стала стычка между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку, произошедшая в концовке первого тайма.

Эпизод произошёл на 45-й минуте. Лукаку получил мяч на половине поля соперника, но оказался сбит в нескольких метрах от штрафной. Судя по всему, ему не понравилось, каким образом против него действовал капитан «Милана» Алессио Романьоли, вследствие чего форвард полез выяснять отношения. На поле произошёл конфликт, в ходе которого Ромелу успел повздорить не только с итальянским защитником, но и со Златаном Ибрагимовичем. Бельгиец вплотную подошёл к шведу, но тот совершил движение головой и лбом попал оппоненту в подбородок.

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После этого между футболистами разгорелась словесная перепалка. Ввиду того что на встрече отсутствовали болельщики и интершум, большая её часть стала достоянием общественности. Так, на видеозаписи слышно, как Ибрагимович в довольно грубой форме обращается к Лукаку, после чего тот окончательно выходит из себя.

Изначально некоторые предположили, что имело место расистское оскорбление со стороны Ибрагимовича. Так, представителям изданий показалось, что нападающий «Милана» назвал противника «обезьяной» (monkey). В нынешних условиях это вполне могло обернуться для него длительной дисквалификацией. Однако впоследствии подобную информацию опроверг как сам Златан, так и ряд СМИ. По информации Football Italia, в ходе конфронтации общавшийся по-английски швед употребил слово «осёл» (donkey. — RT), что многие приняли за monkey.

«Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл», — сказал Ибрагимович.

Как сообщает Sportmediaset, на это бельгиец ответил: «Хочешь поговорить о моей матери, сукин сын?»

В издании предположили, что это могло быть отсылкой к высказываниям Фарада Машири — владельца английского «Эвертона», цвета которого Лукаку защищал с 2013 по 2017 год. В одном из интервью функционер рассказывал, почему Ромелу не продлил с клубом контракт. Так, в ходе одной из встреч футболист позвонил матери и заявил, что в ходе паломничества получил послание от служителя вуду о необходимости перехода в «Челси», в связи с чем отказался подписывать новое соглашение с мерсисайдцами. Тем примечательнее, что в итоге он выбрал не клуб Романа Абрамовича, а «Манчестер Юнайтед».

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

На протяжении следующей минуты Лукаку отчаянно пытался прорваться к Ибрагимовичу и вновь встретиться с ним лицом к лицу, но эскалации конфликта помешали другие игроки обеих команд. Они не давали бельгийцу возможности приблизиться к шведу, в то время как тот с улыбкой на лице продолжал говорить что-то в адрес соперника. При этом под горячую руку Ромелу попал Алексис Салемакерс, старавшийся успокоить соотечественника. Хавбек попытался по-дружески положить тому руку на плечо, но нападающий грубо оттолкнул её.

В итоге страсти ненадолго улеглись лишь после того, как в дело вмешался арбитр. Спровоцировавшие конфликт форварды получили по жёлтой карточке, а «Интер» смог разыграть штрафной удар. Правда, извлечь дивиденды из него не удалось, вследствие чего на перерыв подопечные Антонио Конте ушли, уступая в счёте. Примечательно, что автором единственного гола стал именно Златан, на 31-й минуте филигранно пробивший в дальний угол.

Однако на этом выяснение отношений между Ибрагимовичем и Лукаку не закончилось. Уже по пути в раздевалку конфликт разгорелся с новой силой, что чуть было не привело к потасовке. Игроки обменялись парой оскорблений, а Златан жестом предложил продолжить общение в подтрибунном помещении. Однако партнёры вновь развели противников и не дали им устроить потасовку. При этом Ромелу отметился сразу несколькими жёсткими выражениями, обращёнными как к самому шведу, так и к его жене.

После первого тайма могло показаться, что во втором перевозбуждённый Лукаку может допустить ошибку и заработать удаление, но в итоге поле покинул именно Ибрагимович. 39-летний швед бросился в погоню за Александром Коларовым и нарушил правила в центре поля, сорвав атаку «Интера». Валери предъявил нарушителю жёлтую карточку и оставил «Милан» в меньшинстве.

Как оказалось, этот эпизод стал одним из ключевых в матче. Спустя какое-то время подопечные Конте заработали пенальти, который уверенно реализовал успокоившийся Лукаку, а на 97-й минуте точку поставил Эриксен. Не пользующийся доверием наставника датчанин появился на поле лишь за две минуты до конца основного времени, после чего неотразимо пробил со штрафного. Чиприан Тэтэрушану оказался бессилен.

По окончании встречи румынский голкипер признался, что именно удаление Ибрагимовича стало ключевым эпизодом в четвертьфинале Кубка Италии.

«Мы боролись от начала до конца. Это была отличная игра. К сожалению, вторая жёлтая карточка Ибры изменила ход матча. Мы пытались сохранить результат 1:1, но отличный гол в конце привёл к поражению», — цитирует Тэтэрушану Rai Sport.

С ним согласился и наставник россонери Стефано Пиоли. По его словам, стычка между Ибрагимовичем и Лукаку оказала негативное влияние на ход встречи и помешала «Милану» завоевать путёвку в полуфинал.

«Ибрагимович уже принёс извинения за своё поведение. Так поступают настоящие чемпионы. Златан очень хотел помочь команде, но попал в ловушку своих желаний. Мы поплатились за эти ошибки в концовке матча и не смогли добиться нужного результата. Этого не должно было случиться, но всё произошло так, как произошло. Нам всем очень жаль, потому что мы хорошо подготовились к игре», — приводит слова Пиоли ESPN.

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Конфронтацию шведа и бельгийца прокомментировал и главный тренер «Интера». Конте согласился, что подобное иногда происходит на поле, и отметил то, как Лукаку сумел справиться с эмоциями по ходу второго тайма.

«Честно говоря, я играл на поле и знаю, что во время матча могут накаляться страсти и возникать ситуации, вызывающие гнев. Главное — держать эмоции под контролем... Было приятно видеть Ромелу таким сосредоточенным и целеустремлённым. Ибра отличается решимостью победителя, бойца, и я думаю, что Ромелу тоже растёт в этом плане. Я могу только радоваться, видя его таким воодушевлённым», — заключил Конте.

Что касается конфликта между Ибрагимовичем и Лукаку, то серьёзный интерес вызывает причина напряжённости между спортсменами. Ведь в период с июля 2017-го по март 2018 года оба выступали за «Манчестер Юнайтед» и очень тепло отзывались друг о друге. Златан даже сделал широкой жест и после прихода Ромелу в коллектив оставил ему девятый номер, под которым провёл большую часть своей клубной карьеры.

Лукаку же признавался, что Ибрагимович оказал серьёзное влияние на его отношение к футболу. По словам бельгийца, он многому научился у более опытного коллеги во время совместного выступления за «красных дьяволов» и перенял у него дух соперничества.