Вера Якушева из Донбасса получила множественные ранения и потеряла подругу в ходе атаки ВСУ

В тот день около 10 утра 68-летняя Вера Якушева и 78-летняя Эмилия Замуруева возвращались домой из Ясиноватой в дачный кооператив «Надежда» в Авдеевке.
Когда женщины пересекали пограничную территорию по Константиновской трассе между Ясиноватой и Авдеевкой, они услышали глухой звук взрыва.
Пенсионерки решили, что стреляют где-то далеко, и пошли дальше. Однако внезапно из двухэтажного дома поблизости был выпущен снаряд.
«Я помню только дым. Мы обе упали и закричали. Когда я смогла подняться, то увидела, что Эмилия вся в крови и встать уже не может», — вспоминает Якушева.
Пенсионерка попросила подругу не шевелиться и отправилась за помощью. Раненая Якушева дошла до администрации дачного кооператива, где встретила председателя.
«Начала с ним разговаривать — а у меня не получается. Лицо перебито, — рассказывает Вера Ивановна. — Осколки ещё попали в грудь, ногу, в руке до сих пор два осколка».
Женщин доставили в ближайшую больницу. После извлечения трёх десятков осколков Якушева сутки пролежала в реанимации, затем несколько дней в отделении травматологии.
У Замуруевой врачи обнаружили внутреннее кровотечение — осколки снаряда задели кишечник. После операции пожилая женщина прожила ещё четыре дня.