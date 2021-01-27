Вера Якушева из Донбасса получила множественные ранения и потеряла подругу в ходе атаки ВСУ

2 июня 2015 года Вооружённые силы Украины обстреляли несколько районов Донбасса. Огонь вели из артиллерии, которая вопреки Минским соглашениям не была отведена от линии соприкосновения. В тот день представители самопровозглашённой ДНР сообщали о множестве погибших и пострадавших мирных жителей в разных районах республики.

В тот день около 10 утра 68-летняя Вера Якушева и 78-летняя Эмилия Замуруева возвращались домой из Ясиноватой в дачный кооператив «Надежда» в Авдеевке.

Когда женщины пересекали пограничную территорию по Константиновской трассе между Ясиноватой и Авдеевкой, они услышали глухой звук взрыва.

Пенсионерки решили, что стреляют где-то далеко, и пошли дальше. Однако внезапно из двухэтажного дома поблизости был выпущен снаряд.

«Я помню только дым. Мы обе упали и закричали. Когда я смогла подняться, то увидела, что Эмилия вся в крови и встать уже не может», — вспоминает Якушева.

Пенсионерка попросила подругу не шевелиться и отправилась за помощью. Раненая Якушева дошла до администрации дачного кооператива, где встретила председателя.

«Начала с ним разговаривать — а у меня не получается. Лицо перебито, — рассказывает Вера Ивановна. — Осколки ещё попали в грудь, ногу, в руке до сих пор два осколка».

Женщин доставили в ближайшую больницу. После извлечения трёх десятков осколков Якушева сутки пролежала в реанимации, затем несколько дней в отделении травматологии.

У Замуруевой врачи обнаружили внутреннее кровотечение — осколки снаряда задели кишечник. После операции пожилая женщина прожила ещё четыре дня.