В АПЛ был установлен рекорд по числу лидеров за один сезон

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После победы «Манчестер Сити» над «Вест Бромвичем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) был установлен уникальный рекорд лиги.
В АПЛ был установлен рекорд по числу лидеров за один сезон
  • Reuters

«Манчестер Сити» после победы возглавил турнирную таблицу чемпионата. Таким образом, как отмечает пресс-служба лиги, впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.

По ходу сезона в чемпионате лидировали «Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» взял верх над «Саутгемптоном» в АПЛ.

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