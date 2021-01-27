В АПЛ был установлен рекорд по числу лидеров за один сезон

После победы «Манчестер Сити» над «Вест Бромвичем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) был установлен уникальный рекорд лиги.

«Манчестер Сити» после победы возглавил турнирную таблицу чемпионата. Таким образом, как отмечает пресс-служба лиги, впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.

По ходу сезона в чемпионате лидировали «Арсенал», «Эвертон», «Лестер», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» взял верх над «Саутгемптоном» в АПЛ.