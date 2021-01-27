«Арсенал» взял верх над «Саутгемптоном» в АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева вышли вперёд на третьей минуте благодаря голу Стюарта Армстронга. «Канониры» ответили точными ударами Николя Пепе (8'), Букайо Сака (39') и Александра Ляказетта (72').

«Арсенал» набрал 30 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгептон» (29) находится на 10-м.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ.