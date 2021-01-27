«Арсенал» взял верх над «Саутгемптоном» в АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» взял верх над «Саутгемптоном» в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Хозяева вышли вперёд на третьей минуте благодаря голу Стюарта Армстронга. «Канониры» ответили точными ударами Николя Пепе (8'), Букайо Сака (39') и Александра Ляказетта (72').

«Арсенал» набрал 30 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгептон» (29) находится на 10-м.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить