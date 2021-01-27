«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Вест Бромвичем» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил таблицу АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Вест Бромвиче и завершилась в пользу гостей — 5:0

В составе «Сити» дубль оформил Илкай Гюндоган, а также отличились Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Для «горожан» эта победа стала седьмой подряд в чемпионате Англии.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 41 очко и возглавил турнирную таблицу АПЛ. «Вест Бромвич» находится на предпоследнем, 19-м месте с 11 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2017 года.

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