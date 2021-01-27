«СЭ» сообщил, сколько «Спартак» готов заплатить «Аяксу» за Промеса

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Стало известно, сколько московский футбольный клуб «Спартак» готов заплатить амстердамскому «Аяксу» за полузащитника Квинси Промеса.
«СЭ» сообщил, сколько «Спартак» готов заплатить «Аяксу» за Промеса
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые готовы заплатить за игрока максимум €10 млн. Причём «Спартак» не намерен повышать сумму предложения. При этом «Аякс» хочет получить более €15 млн. На данный момент стороны продолжают переговоры.

Сам же футболист готов вернуться в Россию, его устраивают условия личного контракта.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 24 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак».

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