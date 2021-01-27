СМИ: Тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак» 

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать полузащитника команды Квинси Промеса в московский футбольный клуб «Спартак».
СМИ: Тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак» 
  • globallookpress.com

Как сообщает AD, специалист высоко оценивает игрока и рассчитывает, что он останется в голландском клубе. Тем не менее трансфер всё равно может состояться, так как в нём заинтересовано руководство «Аякса».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 24 матча, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее экс-тренер «Спартака» предположил, сможет ли Промес стать лидером команды в случае возвращения.

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