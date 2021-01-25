Экс-тренер «Спартака» предположил, сможет ли Промес стать лидером команды

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Ананко считает, что Квинси Промесу удастся стать лидером команды в случае возвращения.

«Время меняется. Люди уходят. Многих ребят, с которыми Промес играл бок о бок в «Спартаке», в команде уже нет. Прежде всего ему необходимо показывать себя на поле. Если будешь лидером там, то и в раздевалке обретёшь определённый вес. Клубу сложно будет отбить деньги за его покупку? А когда в последний раз «Спартак» зарабатывал деньги на футболистах? Если взять того Промеса, который играл в России, конечно, он станет одним из лидером команды. Как сложится на самом деле, покажет время. Но с возрастом футболист становится опытнее, и его игровой кругозор расширяется. Тедеско решать, на какой позиции его использовать», — сказал Ананко RT.

29-летний Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В настоящее время голландец выступает на родине за «Аякс».

Ранее Ананко рассказал, как относится к возвращению Промеса в «Спартак».