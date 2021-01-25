Ананко: к возвращению Промеса в «Спартак» отношусь положительно

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко высказал своё мнение относительно возможного возвращения в клуб нидерландского полузащитника Квинси Промеса.

«Конечно, к возможному возвращению Промеса отношусь положительно. Это достаточно квалифицированный футболист. Такие исполнители «Спартаку» нужны. Он ведь был лидером и тащил команду за собой. А она за это время сильнее не стала. Любому легионеру необходимо время на адаптацию, но Квинси уже играл в России, поэтому оно ему не понадобится. Да, полузащитнику 29 лет, но тот же Златан Ибрагимович играет на высоком уровне и в 39. С другой стороны, футболисты — не роботы, а живые люди. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии Промес находится сейчас. К сожалению, на родине он попадал не в самые приятные ситуации», — сказал Ананко RT.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и помог команде стать чемпионом России — 2017.

Ранее Ширко объяснил, с какими трудностями столкнётся Промес после возвращения в «Спартак».