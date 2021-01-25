Ширко объяснил, с какими трудностями столкнётся Промес после возвращения в «Спартак»

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Бывший форвард московского «Спартака» Александр Ширко рассказах о трудностях, с которыми столкнётся экс-футболист красно-белых Квинси Промес при возвращении в клуб.
Ширко объяснил, с какими трудностями столкнётся Промес после возвращения в «Спартак»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Мы все прекрасно знаем, на что способен Промес, и помним, что он творил на поле, когда играл за «Спартак». Однако есть одно но. Красно-белых давно тренирует не Массимо Каррера, и не совсем понятно, как Квинси будет использовать Доменико Тедеско, чтобы извлечь максимальную пользу. Но если всё получится, это будет здорово для команды. Промесу по силам стать лидером команды», — сказал Ширко в беседе с RT.

Под руководством Массимо Карреры в «Спартаке» Промес стал чемпионом России сезона-2016/17.

Ранее Ширко заявил, что в «Спартаке» на Промеса будут смотреть едва ли не как на спасителя.

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