Ширко: в «Спартаке» на Промеса будут смотреть едва ли не как на спасителя

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Известный в прошлом форвард «Спартака» Александр Ширко прокомментировал потенциальное возвращение в клуб экс-футболиста команды Квинси Промеса.
Ширко: в «Спартаке» на Промеса будут смотреть едва ли не как на спасителя
  • РИА Новости

«Когда Промес приехал в Россию в первый раз, он был молод и горел желанием проявить себя и уехать в более сильный чемпионат. Тогда у него всё сложилось отлично. Сейчас ситуация совершенно иная. На Квинси все будут смотреть едва ли не как на спасителя, поскольку болельщики знают, на что он способен. Определённое психологическое давление на полузащитника будет оказываться. Но если человек играет на высоком уровне, он абстрагируется от таких моментов», — сказал Ширко RT.

В настоящее время Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне голландец провёл 24 матча за клуб, в которых забил восемь мячей.

Ранее Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами «Спартака» в Абу-Даби.

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