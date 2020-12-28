Избиение судьи Широковым, перепалки Плющенко и Тутберидзе, тюремный срок Нортуга: главные спортивные скандалы 2020-го

«Спартак» едва не снялся с розыгрыша РПЛ после судейского скандала, а экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков избил судью в матче любительских команд. Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе устроили пикировку в соцсетях, а Татьяна Тарасова и Ирина Роднина выясняли отношения в СМИ. Гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина осудили за непристойное поведение, а лыжника Петтера Нортуга приговорили к семи месяцам тюрьмы за вождение в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков. Главные спортивные скандалы 2020 года — в материале RT.

Футбольные конфликты

В августе владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о желании снять свою команду с розыгрыша РПЛ.

Причиной послужили судейские ошибки в матче первого тура нового сезона чемпионата России с «Сочи» (2:2). В результате обслуживающему игру арбитру Василию Казарцеву, а также его помощнику на VAR Алексею Еськову пришлось пройти проверку на полиграфе. Позже РФС отстранил Казарцева «на неопределённый срок». Однако спустя всего два с небольшим месяца он вернулся к работе в РПЛ. Федун же отказался от своей первоначальной идеи.

Другую московскую команду «Локомотив» скандалы сотрясали на протяжении почти всего года. Началось всё с решения руководства клуба в мае не продлевать истекающий контракт с главным тренером Юрием Сёминым. Его место занял Марко Николич.

Фанаты восприняли рокировку крайне негативно и открыто объявили генеральному директору клуба Василию Кикнадзе войну. В августе же традиционная встреча с болельщиками вовсе закончилась открытым конфликтом. Последние призвали функционера покинуть «Локомотив», а он в ответ обвинил их в том, что они «оставляли команду без поддержки».

В конце декабря Кикнадзе вместе с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым всё же покинули свои посты.

Встреча с болельщиками «Локомотива»

© ФК «Локомотив» Москва/ YouTube

Если Сёмин ушёл вопреки собственному желанию, то главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был готов подать в отставку добровольно. После разгромного поражения от «Зенита» (0:4) белорус уехал в неизвестном направлении «в связи с плохим самочувствием». Позже стало известно, что специалист находится на родине.

В отсутствие Гончаренко армейцы под руководством исполнявшего его обязанности Сергея Овчинникова сыграли вничью с «Динамо» — 0:0. Однако в преддверии дерби со «Спартаком» белорус вернулся в команду, а армейцы в оставшихся шести матчах одержали четыре победы и едва не пробились в Лигу чемпионов.

Ещё более странным получился уход Сергея Юрана из «Химок». Тренер довёл подмосковную команду до финала Кубка России и готовил её к выступлению в Премьер-лиге. Однако всего за неделю до начала нового сезона специалист заявил о своей отставке.

По словам Юрана, решение было принято, поскольку его кандидатура якобы не была согласована новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым. Также тренер заявил, что, согласно слухам, «Химки» и «Уфа» «будут подкладываться» под красно-белых.

Сергей Юран

РИА Новости

Наконец, завершился год крупным скандалом с участием наставника сборной России Станислава Черчесова. После разгромного поражения от Сербии в Лиге наций тренер в интервью «Матч ТВ» сделал немало громких заявлений. В частности, он раскритиковал молодых футболистов национальной команды, в том числе Фёдора Чалова. ЦСКА вступился за собственного футболиста, заявив следующее: «Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ».

Драки на глазах у всех

Впрочем, далеко не все конфликты ограничивались лишь словесными перепалками. Так, в августе бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков избил судью. Инцидент произошёл во время матча любительских команд в Москве. Недовольный решением арбитра Никиты Данченкова бывший игрок «Зенита» нанёс ему сильный удар кулаком в лицо, а позже добил лежащего рефери ногой. В декабре суд вынес решение по делу. Широков был приговорён к 100 часам общественных работ и оштрафован на 100 тыс. рублей.

А в середине ноября произошёл конфликт двух известных бойцов ММА Адама Яндиева и Сергея Харитонова. Драка между ними произошла в фойе Дворца спорта «Лужники» во время одного из турниров по смешанным единоборствам.

В результате Харитонов получил сотрясение мозга, перелом носа и сильное повреждение глаза. На следующий день после нападения спортсмен написал заявление в полицию.

Закончился конфликт неожиданным примирением сторон. Мужчины принесли друг другу извинения. В свою очередь, Яндиев согласился возместить Харитонову ущерб.

Адам Яндиев и Сергей Харитонов

Instagram

Скандал оказался далеко не первым в мире российских смешанных единоборств. В конце апреля боец ММА Дмитрий Кузнецов опубликовал на YouTube оскорбительный клип о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове. В нём он обвинил уроженца Дагестана в лицемерии и трусости. А спустя всего несколько дней после появления ролика в сети спортсмен написал о нападении на него группы неизвестных. Несмотря на это, Дмитрий отказался писать заявление в полицию.

А в конце года состоялась ещё одна драка с участием российских бойцов. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев сошлись в рукопашной прямо после одного из поединков в рамках турнира AMC Fight Nights в Москве. Помимо них в октагон моментально ворвались посторонние, которые принялись избивать Минеева. К счастью, спортсмены серьёзных повреждений не получили. Впоследствии оба были оштрафованы на 10 тыс. рублей.

Словесные перепалки

Одним из лидеров по числу конфликтных ситуаций стало фигурное катание. Ещё в 2019-м между тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко началась настоящая словесная война. В 2020-м противостояние продолжилось, ведь от Тутберидзе к Плющенко ушли сразу две яркие фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная.

Своеобразные «трансферы» спортсменок сопровождались не всегда корректными комментариями представителей обоих штабов. Так, хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Тутберидзе, назвал поступок Трусовой предательством. В ответ Плющенко призвал коллег «успокоить смешного сотрудника».

А в сентябре конкурирующие специалисты столкнулись вновь. В Instagram-странице группы Тутберидзе была опубликована переписка между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и супругой Плющенко Яной Рудковской. В ней известный продюсер призывала олимпийскую чемпионку перейти в группу к её мужу.

Тренер Дмитрий Михайлов, фигуристка Александра Трусова и тренер Евгений Плющенко на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

РИА Новости

© Александр Вильф

Очередной виток конфликта в 2020-м произошёл и между известным тренером Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Причиной новой ссоры стало интервью заслуженного тренера, в котором она рассказала, как Роднина якобы отправила больную раком солистку Большого театра и хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралии. В ответ трёхкратная олимпийская чемпионка посоветовала Тарасовой «удариться в историю».

А известный журналист Дмитрий Губерниев во время карантина успел вступить в перепалку сразу с двумя прославленными спортсменками Еленой Вяльбе и Анфисой Резцовой. Застарелый конфликт с президентом ФЛГР разгорелся с новой силой после признания трёхкратной олимпийской чемпионки в том, что она не хочет, чтобы комментатор работал в её виде спорта. Губерниев назвал интервью Вяльбе «бессмысленным речевым потоком».

Резцову же «голос биатлона» жёстко раскритиковал после того, как она призналась, что не соблюдает правила карантина. Журналист даже предложил дать другое название стадиону имени четырёхкратной олимпийской чемпионки в Сочи.

Нападки на Россию

К сожалению, год не обошёлся и без допингового скандала с участием российских биатлонистов. Рано утром 22 февраля в преддверии мужской эстафеты в рамках чемпионата мира в расположение отечественной сборной в Антхольце ворвались итальянские полицейские. Они провели обыск в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. У спортсменов изъяли телефоны и ноутбуки.

Как выяснилось позднее, причиной произошедшего стала чужая аккредитация Касперовича. Сообщалось, что личный наставник Логинова использовал документ сборной Украины, чтобы иметь возможность находиться рядом с подопечными. Это и вызвало подозрения. В итоге тренер и лидер сборной России приняли решение подать иск на IBU за организацию обысков. А СБР потребовал от международного союза разъяснить ситуацию.

В свою очередь, уже упомянутая Резцова в преддверии ЧМ обвинила семикратного обладателя Кубка мира Мартена Фуркада, а также норвежских биатлонистов в том, что они получают медицинскую поддержку.

Реакция француза оказалась предельно жёсткой. Он предположил, что четырёхкратная олимпийская чемпионка страдает старческим маразмом и пообещал обсудить возможность подачи на Резцову иска. До судебных разбирательств дело не дошло, а прославленная биатлонистка и лыжница посетовала, что Фуркаду-младшему неправильно перевели её слова.

Социально неприемлемое поведение

С развитием социальных сетей известные люди всё чаще попадают в неприятные ситуации и невольно становятся героями скандалов. В частности, российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин серьёзно запятнал свою репутацию спустя всего неделю после подписания контракта с командой Haas. Молодой человек выложил в Instagram видео, на котором он пытается приставать к своей девушке.

Позже ролик был удалён, но успел разойтись по сети. Многие поклонники «королевских гонок» отнеслись к нему крайне негативно и даже создали петицию с требованием разорвать соглашение с Мазепиным.

В ещё более неприятную ситуацию попал Артём Дзюба. Публикация интимного видео с участием футболиста произвела эффект разорвавшейся бомбы. Уже на следующий день главный тренер сборной России Станислав Черчесов отозвал нападающего из сборной на ближайшие матчи, а наставник «Зенита» Сергей Семак временно лишил подопечного капитанской повязки. Тем не менее спустя некоторое время она вернулась к нему.

Артём Дзюба

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Скандалы со звёздами

Впрочем, непристойным поведением в 2020-м году отмечались не только российские спортсмены. Так, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор попал в очередной скандал в сентябре. Бойца обвинили в том, что во время отдыха на Корсике он продемонстрировал женщине свой половой орган. Мужчина был задержан полицейскими за «непристойное поведение». В свою очередь, ирландец заявил, что его в очередной раз попытались подставить.

С куда более серьёзными проблемами столкнулся двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг. Легендарный норвежский лыжник, завершивший спортивную карьеру в 2018-м, был задержан на родине за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и превышении скорости. Вдобавок при обыске полиция нашла у него дома кокаин. Суд не стал жалеть 34-летнего спортсмена и приговорил к семи месяцам тюремного заключения, а также пожизненно лишил водительских прав.

Петтер Нортуг

globallookpress.com

© Keystone Press Agency

Множество скандалов, так или иначе связанных со спортом, произошло в Великобритании. Например, четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в феврале обвинили в нарушении антидопинговых правил. Стало известно, что британский бегун сомалийского происхождения принимал внутривенно L-карнитин, но не сообщал об этом.

А в сентябре британская федерация гимнастики начала расследование дел о насилии за последние 12 лет в отношении местных спортсменов. Все они обвинили в жестоком поведении главного тренера сборной страны Аманду Реддин. В свою очередь, председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк был вынужден уйти в отставку из-за речи на слушаниях в парламентском комитете. Функционера обвинили в расизме, гомофобии и сексизме одновременно. В частности, он употребил выражение «цветные футболисты».

В сексистский скандал попал и известный канадский хоккеист Брендан Лайпсик. В мае он был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов за женоненавистнические комментарии в личной переписке в соцсетях. Учётную запись его друга в Instagram взломали, а скрины выложили в открытый доступ.

А главного тренера сборной Уэльса по футболу бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза вовсе обвинили в нападении на свою девушку и причинении ей телесных повреждений. 46-летний мужчина вынужден был несколько часов провести в полицейском участке, после чего был отпущен под залог.