«Никто другой на это бы не осмелился»: высмеявший Нурмагомедова боец Кузнецов выразил готовность ответить за свои слова

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов прокомментировал свой клип, в котором он высмеял Хабиба Нурмагомедова. По словам Кузнецова, чемпиона UFC в лёгком весе подаёт плохой пример свои поклонникам, однако многие боятся его критиковать. В то же время спортсмен отметил, что не пытался оскорбить жителей Дагестана.

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов, известный по выступлению в Fight Nights Global, прокомментировал свой видеоролик, в котором он высмеял чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По его словам, многие неверно интерпретировали его посыл, поэтому он решил объяснить, что его побудило записать песню «Король лицемерия».

«Я пошёл на это шаг, так как никто другой не осмелился бы. Ни один человек публично до сих пор не высказался, потому что все боятся, а это неправильно. Должны быть справедливость и уважение друг к другу, основанные не на силе и страхе. Почему остальные не высказывают своё истинное мнение в сторону Орла (прозвище Нурмагомедова. — RT)? Видимо, опасаются последствий?» — написал Кузнецов на в своём Instagram.

Напомним, что несколько дней назад спортсмен опубликовал на YouTube клип, в котором предстал в образе Нурмагомедова, надев его фирменный атрибут — папаху. В видео чемпион UFC в лёгком весе обвиняется в лицемерии и трусости. Также Кузнецов припоминает ему истории с запретом концертов и театральных представлений. Кроме того, в клипе спародирован ряд неоднозначных ситуаций, участником которых Нурмагомедов становился в прошлом. В частности, речь идёт об истории, когда он предлагал бездомным деньги за отжимания.

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Мнения пользователей социальных сетей о видео разделились. Одни поддержали Кузнецова и похвалили его за смелость, другие в шутку выразили опасения по поводу его безопасности, а третьи раскритиковали бойца за то, что, ничего не добившись, он открыто оскорбляет титулованного спортсмена. Кроме того, некоторые увидели в ролике неуважительное отношение ко всем представителям кавказских народов.

Кузнецов подчеркнул, что целью клипа было высмеять исключительно Нумагомедова и его команду. Он добавил, что не намерен удалять видео и готов ответить за свои слова.

«Клип и песня — это моё личное мнение, которое аргументировано реальными фактами и поступками вашего кумира. Его поведение прямо пропорционально влияет на мировоззрение людей, ведь вы и подрастающее поколение берёте с него пример как с национального достояния. Несмотря на все спортивные достижения, кто он как личность? Человек, который насмехается над голодным бездомным? Или человек, который вправе решать, какую музыку вам слушать? А может, тот, кто решает все свои вопросы с помощью физической силы?» — добавил боец.

По словам Кузнецова, объяснить свою позицию ему посоветовал бывший профессиональный боксёр Ханлар Азизов. Сам экс-спортсмен рассказал, что ему неоднократно присылали видео те, кто посчитал, что в нём присутствуют оскорбления Дагестана. Он добавил, что никто не должен давать в обиду «себя, свою религию и Родину», однако отметил, что, по его мнению, Кузнецов критикует исключительно Нурмагомедова.

«Да, видео неприятное, думаю, Хабиб или его братья сами решат с ним этот вопрос. Я объяснил ему (Кузнецову. — RT) своё мнение, но он убеждён, что всё правильно сделал. Для меня важно, чтобы люди не трогали мою республику и мою религию. За это я буду стоять до конца. Но если они выражают своё мнение о человеке, думаю, этот вопрос должен решать он сам», — написал Азизов.

Нужно отметить, что боксёр и сам находится в состоянии конфликта с Олегом Тактаровым. Он критиковал бывшего бойца UFC за высказывания о Дагестане и Кавказе и даже вызывал на поединок.

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Нурмагомедов пока никак не отреагировал на неоднозначную песню и клип, однако глава Fight Nights Global Камил Гаджиев предположил, что ни от чемпиона UFC, ни от его команды не стоит ожидать ответной реакции. Он отметил, что за время сотрудничества с Кузнецовым у него не сложилось о нём никакого мнения как о бойце.

«Думаю, что Хабиб и близкие ему люди не пойдут сейчас из-за этого видео с ним разбираться. Это абсурд. Они должны просто у виска покрутить, если там действительно есть что-то оскорбительное. И при встрече пожурить. Наверное, найдутся такие люди, которые скажут: «Дима, не надо этого делать, ты настраиваешь аудиторию ММА против себя. Потому что Нурмагомедов — стопроцентный герой этой индустрии, а Кузнецов в ней варится», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Ранее между двумя бойцами конфликтных ситуаций не возникало. При этом в декабре прошлого года Кузнецов попал в неприятную историю. Он сообщил, что на него напали трое неизвестных мужчин. Они якобы специально его толкнули, а он решил не остаться в долгу, после чего завязалась потасовка. Однако о ней было известно лишь со слов самого бойца, поэтому многие ему не поверили, а Гаджиев посоветовал Дмитрию сменить профессию.

В общей сложности Кузнецов провёл 17 боёв, 11 из которых завершились его победой. Последний поединок состоялся в январе в рамках турнира Alash Pride, где он взял верх над Арманом Сапаровым.