Сгонка веса Фергюсона, доминирование Нурмагомедова и варианты боёв с Макгрегором: что обсуждают после отмены UFC 249

Американский боец Тони Фергюсон завершил сгонку веса, несмотря на отмену турнира UFC 249, в рамках которого он должен был встретиться сначала с Хабибом Нурмагомедовым, а потом с Джастином Гэтжи. Решение продолжить подготовку он объяснил тем, что ему необходимо было выполнить долг перед собой и своей командой. Тем временем генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил провести боксёрский поединок между бывшим и нынешним чемпионами в лёгком весе.

Во время затянувшейся паузы между поединками в Абсолютном бойцовском чемпионате российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поразмышлял о последнем периоде своей карьеры, который принёс ему титул в лёгком весе. В качестве точки отсчёта он взял победу над американцем Дарреллом Хорчером 16 апреля 2016 года, ознаменовавшую его триумфальное возвращение в октагон после ряда серьёзных травм.

«То, что было после возвращения, уже история. История, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Медиаслужба промоушена, в свою очередь, решила напомнить о необычных эпизодах с участием действующего чемпиона. В подборку вошли встречи с американцем Майклом Джонсоном и ирландцем Конором Макгрегором, а также момент, когда россиянин во время боя пытался общаться с президентом UFC Даной Уайтом.

18 апреля должна была состояться третья защита чемпионского титула Нурмагомедова в поединке с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249. Однако россиянин заявил, что не сможет прибыть на бой из-за пандемии коронавируса, а вскоре и весь турнир был отменён.

При этом обладающий беспроигрышной серией из 12 поединков американец на днях вновь обвинил соперника в трусости и заявил, что тот должен быть лишён пояса и покинуть чемпионат.

«Думаю, Хабиб сам всё понимает. Не UFC, а именно он. Он именно так и поступил — сбежал поджав хвост, как собака. Но в мире происходит много всего. Я надеюсь, что он в безопасности и рад быть рядом с семьёй. И надеюсь, что он тренируется, а не просто уехал и болтает всякую чушь», — заявил Фергюсон в интервью ESPN.

Мнения о том, что россиянин якобы испугался претендента, придерживается не только американец, но и некоторые поклонники смешанных единоборств. В то же время многие призывают воздержаться от подобных обвинений, так как сняться с боя Нурмагомедова заставили объективные причины. Так, бывший боксёр Костя Цзю посетовал на то, что даже российские болельщики порой не оказывают должную поддержку соотечественнику.

«У нас не умеют болеть на 100%. Интересно, что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились и бой отменили. Меня папа научил держать язык за зубами и не болтать лишнего. Хорошая пословица: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Ну вот слово выскочило, а дальше что? И извинения тут не подойдут. Хабиб очень сильный спортсмен, он убрал всю политику в сторону», — цитирует Цзю Sport24.

Существует и иная позиция. Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменён в пятый раз подряд, поэтому некоторые предполагают, что ему просто не суждено состояться. Однако российский тяжеловес Алексей Олейник не согласен с такой точкой зрения.

«Никогда не возникало мыслей, что этот бой проклят и никогда не состоится. Фергюсон дерётся — у него нет никаких проблем. Его проведения должны хотеть две стороны, идти до конца и не сдаваться, и тогда они обязательно встретятся. Сейчас готовлюсь к своему бою, поэтому не хотел бы обсуждать причины, по которым это произошло», — цитирует Олейника News.ru.

Несмотря на отмену турнира, о которой стало известно ещё 9 апреля, Фергюсон продолжил сгонять вес. 17 апреля он достиг требуемой отметки в 70,3 кг. При этом за пять последних дней ему удалось сбросить 11 кг.

Многих болельщиков и специалистов удивило такое рвение бойца. Сам Фергюсон объяснил, что обязан был завершить сгонку, чтобы выполнить долг не только перед самим собой, но и перед своей командой и семьёй.

В свою очередь, Цзю подверг сомнению честность американца, даже несмотря на наличие соответствующего видео.

«У меня в течение суток вес мог меняться на 8 кг. Знаете крылатую фразу: «На заборе тоже много чего написано». За неделю согнать 10 кг можно, в это я верю. Но бой давно отменён. Зачем делать то, что не нужно? Думаю, он просто обманывает. Но это моя точка зрения. Если есть логика, то где она?» — заявил Цзю.

На данный момент о возвращении обоих соперников в октагон говорить не приходится. Нурмагомедов предполагал, что его следующий бой может состояться в сентябре, хотя менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что Хабиб выступит на турнире UFC в Сан-Франциско, запланированном на 1 августа. Фергюсон же лишь обмолвился о желании провести встречу с Джастином Гэтжи.

При этом о готовности встретиться с первым претендентом на титул заявлял Макгрегор. На своей странице в Twitter он пообещал избить соперника, однако затем удалил пост. Сам же американец не воспринял угрозу всерьёз.

«Наверное, он пьян. Мне наплевать, что он говорит. Конор хочет боя сейчас, потому что я ценный оппонент. Не получится. О тебе речи не идёт, чувак. Сейчас мне нужно думать о схватке с Гэтжи. А ты можешь встать в очередь», — ответил на вызов Фергюсон.

Тем временем многие поклонники MMA с нетерпением ожидают реванша Нурмагомедова и Макгрегора. Бывшие соперники до сих пор обмениваются колкостями в социальных сетях, хотя россиянин неоднократно заявлял, что бой с ирландцем его больше не волнует. Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв решил вновь подогреть интерес к противостоянию двух непримиримых бойцов.

«Чтобы Хабиб смог боксировать, должна быть совершенно иная подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать — почему бы и нет? Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре», — приводит слова Кемлёва ТАСС.