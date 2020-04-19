Непобеждённый бразильский боец UFC собирается завещать свой мозг учёным

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Бразильский боец смешанного стиля Паулу Коста, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что хочет после смерти пожертвовать свой мозг науке.

«Известно, что клетки мозга не восстанавливаются. Их количество уменьшается, из-за чего ухудшаются рефлексы, появляются проблемы с речью и памятью. Я иногда интересуюсь этой темой», — цитирует спортсмена BJPenn.

По его словам, он заботится о своей голове и всегда надевает шлем во время тренировок. 

«От спарринга отказаться нельзя, это часть профессии. Но я бы хотел, чтобы мой головной мозг достался учёным, когда меня не станет», — добавил Коста.

На счету 28-летнего Косты 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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