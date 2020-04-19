Макгрегор рассказал, как изменил свою жизнь после ареста

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, как изменил жизнь после ареста.
Макгрегор рассказал, как изменил свою жизнь после ареста
  • AFP

«Я собрал все свои силы в кулак, чтобы привести жизнь в порядок, и добился своего. Никогда не поздно пытаться выйти на новый уровень. Никогда! И неважно, на каком уровне вы находитесь сейчас. Всегда есть к чему стремиться», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Он также опубликовал обложку одного из журналов, на которой размещено его фото после победы над Дональдом Серроне, и отметил, что он вернулся к успеху благодаря работе над собой.

Напомним, что на UFC 223 Макгрегора арестовали за разбитый автобус команды Хабиба Нурмагомедова. Позднее его задержали за разбитый телефон фаната, который пытался его сфотографировать.

Ранее Макгрегор высмеял Тони Фергюсона, сделавшего вес к отменённому поединку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить