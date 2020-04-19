Макгрегор рассказал, как изменил свою жизнь после ареста

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, как изменил жизнь после ареста.

«Я собрал все свои силы в кулак, чтобы привести жизнь в порядок, и добился своего. Никогда не поздно пытаться выйти на новый уровень. Никогда! И неважно, на каком уровне вы находитесь сейчас. Всегда есть к чему стремиться», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Он также опубликовал обложку одного из журналов, на которой размещено его фото после победы над Дональдом Серроне, и отметил, что он вернулся к успеху благодаря работе над собой.

Напомним, что на UFC 223 Макгрегора арестовали за разбитый автобус команды Хабиба Нурмагомедова. Позднее его задержали за разбитый телефон фаната, который пытался его сфотографировать.

Ранее Макгрегор высмеял Тони Фергюсона, сделавшего вес к отменённому поединку.