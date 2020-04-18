Макгрегор высмеял Фергюсона, сделавшего вес к отменённому поединку

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высмеял американца Тони Фергюсона, который сделал вес к отменённому турниру UFC 249.

«Поздравляю с блестящей победой, Тони! Теперь пускай другой парень встанет на весы», — написал Макгрегор под видео со взвешиванием Фергюсона.

«От тебя останется только межпозвоночная жидкость, когда я доберусь до тебя, парень», — добавил ирландец, но впоследствии удалил комментарий. Слова Макгрегора приводит MMA Mania.

Тони Фергюсон должен был выступить на турнире UFC 249, который был запланирован на 18 апреля. Первоначально соперником американца должен был стать чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Впоследствии его заменил Джастин Гэтжи. В итоге турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее UFC опубликовал видео с разговорами Нурмагомедова во время поединков.